Технологии автономного вождения развиваются невероятными темпами, чтобы достичь максимальной безопасности дорожного движения, однако досадные инциденты, к сожалению, случаются. На этот раз беспилотный автомобиль Waymo сбил велосипедиста в Сан-Франциско.

К счастью, велосипедист не пострадал – получив несколько царапин он даже смог самостоятельно покинуть место аварии.

Читайте также: Беспилотные такси Waymo начали перевозить пассажиров в Сан-Франциско

Waymo, ранее известная как Google Self-Driving Car Project - американская компания, занимающаяся разработкой и усовершенствованием технологии автономного вождения. Waymo сотрудничает с несколькими производителями транспортных средств, в частности Stellantis, Mercedes-Benz Group AG, Avis, Intel, Jaguar Land Rover и Volvo.

Особенность беспилотных такси Waymo – отсутствие водителя в салоне. Разработанный компанией набор специального оборудования позволяет превратить почти любой автомобиль в беспилотное транспортное средство.

Специальный лидар и радар, которые обеспечивают автономное вождение

Именно такой специально оборудованный Jaguar I-Pace сбил велосипедиста прямо в центре Сан-Франциско. Как сообщили в компании, ее автомобиль полностью остановился на четырехстороннем перекрестке, когда большой грузовик повернул на перекресток. На разрешенный сигнал светофора автомобиль Waymo двинулся вперед.

Также интересно: Тест-драйв первого беспилотного такси Waymo

Однако, как оказалось, позади грузовика был велосипедист, который куда-то очень спешил и подумал, что "проскочит" через перекресток. Когда велосипедиста было полностью видно, автомобиль Waymo резко затормозил, но не смог избежать столкновения.

Представитель пожарной службы Сан-Франциско сообщил, что о столкновении был сделан звонок в 911, но велосипедиста не доставили в больницу. Как сообщается - департамент полиции Сан-Франциско уже расследует инцидент.

Waymo пытается расширить свою компанию также в Лос-Анджелесе, но компания столкнулась с сопротивлением некоторых законодателей и активистов, которые опасаются, что транспортные средства еще не проверены и представляют угрозу безопасности.

Читайте также: Waymo превратит в беспилотники 20 000 электромобилей Jaguar I-Pace

В прошлом году более двух десятков профсоюзов призвали регуляторы автомобильной безопасности США начать обще индустриальное расследование в отношении беспилотных транспортных средств, считая их "опасными и непригодными в нынешнем виде" из-за большого количества аварий.