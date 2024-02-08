Технології автономного водіння розвиваються неймовірними темпами, аби досягнути максимальної безпеки дорожнього руху, однак прикрі інциденти, на жаль, трапляються. Цього разу безпілотний автомобіль Waymo збив велосипедиста в Сан-Франциско.

На щастя, велосипедист не постраждав – отримавши декілька подряпин, він навіть зміг самотужки покинути місце аварії.

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Waymo, раніше відома як Google Self-Driving Car Project — американська компанія, що займається розробкою та удосконаленням технології автономного водіння. Waymo співпрацює з кількома виробниками транспортних засобів, зокрема Stellantis, Mercedes-Benz Group AG, Avis, Intel, Jaguar Land Rover та Volvo.

Особливість безпілотних таксі Waymo – відсутність водія в салоні. Розроблений компанією набір спеціального обладнання дозволяє перетворити майже будь-який автомобіль у безпілотний транспортний засіб.

Спеціальний лідар та радар, які забезпечують автономне водіння

Саме такий спеціально обладнаний Jaguar I-Pace збив велосипедиста прямо в центрі Сан-Франциско. Як повідомили в компанії, її автомобіль повністю зупинився на чотиристоронньому перехресті, коли велика вантажівка повернула на перехрестя. На дозволений сигнал світлофора автомобіль Waymo рушив вперед.

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Однак, як виявилось, позаду вантажівки був велосипедист, який кудись дуже поспішав та подумав, що “проскоче” через перехрестя. Коли велосипедиста було повністю видно, автомобіль Waymo різко загальмував, але не зміг уникнути зіткнення.

Представник пожежної служби Сан-Франциско повідомив, що про зіткнення було зроблено дзвінок в 911, але велосипедиста не доставили до лікарні. Як повідомляється, департамент поліції Сан-Франциско вже розслідує інцидент.

Waymo намагається розширити свою компанію також в Лос-Анджелесі, але компанія зіштовхнулася з опором деяких законодавців і активістів, які побоюються, що транспортні засоби ще не перевірені та становлять загрозу безпеці.

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Минулого року понад два десятки профспілок закликали регулятора автомобільної безпеки США розпочати загальноіндустріальне розслідування щодо безпілотних транспортних засобів, вважаючи їх «небезпечними та непридатними в нинішньому вигляді» через велику кількість аварій.