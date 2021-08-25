Компанія Waymo відкрила доступ до своїх безпілотних таксі "обраним користувачам" із Сан-Франциско. Під час поїздок на водійському місці буде знаходитись водій на випадок екстренних ситуацій.

Починаючи з лютого 2021 року, роботаксі Waymo (належить Google та Alphabet) вже їздили дорогами Сан-Франциско, але перевозили лише співробітників компанії. Тепер же кросоверами Jaguar I-Pace з системою автоматичного управління дозволено користуватись і обраним клієнтам, яких компанія називає Trusted Tester – “довірений тестувальник”.

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Учасникам програми не доведеться платити за послуги таксі, але скористатись сервісом зможуть лише жителі Сан-Франциско, заявки яких схвалила компанія Waymo. Їм заборонено ділитися думками та враженнями від поїздок публічно, а свої відгуки потрібно направляти співробітникам компанії.

Таксі використовує електричні кросовери Jaguar I-PACE з системою автономного управління Waymo Driver п'ятого покоління, яка працює на базі нейромереж. Waymo заявляє, що система здатна не тільки реагувати на машини, пішоходів, знаки та сигнали світлофора, а й прогнозувати події для уникнення аварій. Однак в рамках програми Trusted Tester у таксі все ж буде знаходитися водій на випадок екстрених ситуацій.

Waymo працює над безпілотними автомобілями з 2009 року. До 2016 року компанія працювала як підрозділ Google, а потім материнська Alphabet вивела її в окрему компанію. З моменту виходу першого безпілотника на дороги загального користування, тестовий автопарк Waymo намотав понад 32 мільйони кілометрів. Причому частину з них – також із пасажирами. Наприклад, ще у 2018 році у Феніксі була запущена програма Easy Rider – за умовами аналогічна Trusted Tester.