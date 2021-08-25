Компания Waymo открыла доступ к своим беспилотным такси "избранным пользователям" из Сан-Франциско. Во время поездок на водительском месте будет находиться водитель на случай экстренных ситуаций.

Начиная с февраля 2021 года, роботакси Waymo (принадлежит Google и Alphabet) уже ездили по дорогам Сан-Франциско, но перевозили только сотрудников компании. Теперь же кроссоверами Jaguar I-Pace с системой автоматического управления разрешено пользоваться и избранным клиентам, которых компания называет Trusted Tester – "доверенный тестировщик".

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Участникам программы не придется платить за услуги такси, но воспользоваться сервисом смогут лишь жители Сан-Франциско, заявки которых одобрила компания Waymo. Им запрещено делиться мыслями и впечатлениями от поездок публично, а свои отзывы нужно направлять сотрудникам компании.

Такси использует электрические кроссоверы Jaguar I-PACE с системой автономного управления Waymo Driver пятого поколения, которая работает на базе нейронных сетей. Waymo заявляет, что система способна не только реагировать на машины, пешеходов, знаки и сигналы светофора, но и прогнозировать события во избежание аварий. Однако в рамках программы Trusted Tester в такси все же будет находиться водитель на случай экстренных ситуаций.

Waymo работает над беспилотными автомобилями с 2009 года. К 2016 году компания работала как подразделение Google, а затем материнская Alphabet вывела ее в отдельную компанию. С момента выхода первого беспилотника на дороги общего пользования, тестовый автопарк Waymo намотал более 32 миллионов километров. Причем часть из них – также с пассажирами. Например, еще в 2018 году в Фениксе была запущена программа Easy Rider – по условиям аналогична Trusted Tester.