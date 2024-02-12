Согласно сообщениям очевидцев, которые сняли момент уничтожения беспилотного автомобиля Jaguar I-Pace, инцидент произошел во время празднования Китайского Нового года.

Как отмечают авторы видео, большая группа неизвестных лиц в состоянии алкогольного опьянения, устраивала фейерверки на Джексон-стрит в Сан-Франциско. Электрический Jaguar I-Pace от Waymo ждал, пока толпа разойдется, когда кто-то "прыгнул на капот автомобиля" и разбил лобовое стекло.

Waymo Vehicle surrounded and then graffiti’d, windows were broken, and firework lit on fire inside the vehicle which ultimately caught the entire vehicle on fire. #SFFD

Photos by Séraphine Hossenlopp pic.twitter.com/aOTqL3Rk8V — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) February 11, 2024

Впоследствии другие люди присоединились к нему и начали рисовать граффити на машине и крушить автомобиль. Затем кто-то с фейерверком сначала зажег его под машиной, а затем забросил внутрь авто, что стало причиной пожара.

Пожарная служба Сан-Франциско прибыла на место происшествия через несколько минут, когда автомобиль Waymo вспыхнул. В сети есть кадры как пожарные тушили авто, где можно увидеть граффити сбоку кузова.

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Пожарная служба Сан-Франциско подтвердила, что причиной пожара стал фейерверк, который забросили внутрь авто. Представитель Waymo сообщил The Verge, что в автомобиле не было пассажиров. Служба заказа поездок Waymo One работает круглосуточно и без выходных во всем Сан-Франциско.