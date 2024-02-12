Згідно з повідомленнями очевидців, які зафільмували момент знищення безпілотного автомобіля Jaguar I-Pace, інцидент стався під час святкування Китайського Нового року.

Як зазначають автори відео, велика група невідомих осіб у стані алкогольного сп’яніння, влаштовувала феєрверки на Джексон-стріт у Сан-Франциско. Електричний Jaguar I-Pace від Waymo чекав, поки натовп розійдеться, коли хтось «стрибнув на капот автомобіля» і розбив лобове скло.

Waymo Vehicle surrounded and then graffiti’d, windows were broken, and firework lit on fire inside the vehicle which ultimately caught the entire vehicle on fire. #SFFD

Photos by Séraphine Hossenlopp pic.twitter.com/aOTqL3Rk8V — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) February 11, 2024

Згодом інші люди доєднались до нього й почали малювати графіті на машині та трощити автомобіль. Потім хтось із феєрверком спочатку запалив його під машиною, а потім закинув всередину авто, що стало причиною пожежі.

Пожежна служба Сан-Франциско прибула на місце події через кілька хвилин, коли автомобіль Waymo спалахнув. В мережі є кадри як пожежники гасили авто, де можна побачити графіті збоку кузова.

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Пожежна служба Сан-Франциско підтвердила, що причиною пожежі став феєрверк, який закинули всередину авто. Представник Waymo повідомив The Verge, що в автомобілі не було пасажирів. Служба замовлення поїздок Waymo One працює цілодобово та без вихідних у всьому Сан-Франциско.