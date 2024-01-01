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Поліцейський намагався оштрафувати водія безпілотного таксі: відео

Випадок стався в місті Фінікс, штат Аризона. Поліцейський зупинив білий Jaguar I-Pace від Waymo, аби оштрафувати водія за виїзд на зустрічку, проте згодом побачив, що це повністю автономний автомобіль.
Поліцейський хотів оштрафувати водія безпілотного таксі, але там нікого не було: відео - Auto24

ФОТО: Waymo|

Jaguar I-Pace компанії Waymo

Данило Северенчук
logo6 липня, 16:10
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Як передає Carscoops, на записі з боді-камери поліцейського помітно, що він наблизився до автомобіля й був дещо спантеличений, коли не побачив водія за кермом, адже не знав як вчинити в такій ситуації.

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Цікаво, що автомобіль автоматично опустив скло на дверцятах водія, аби патрульний мав змогу поговорити з оператором Waymo через бортовий телекомунікаційний пристрій. Повідомляється, що поліцейський не зміг виписати штраф.

Waymo спочатку відмовилася коментувати інцидент, коли до компанії звернулися журналісти AZCentral. Згодом представники Waymo поступилися, стверджуючи, що Jaguar зіткнувся з «невідповідними дорожніми знаками» і система дала збій приблизно на 30 секунд.

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Матеріал AZCentral також містить кадри жахливої їзди Waymo у Фініксі, де видно, як I-Pace перетинає дорогу, як п’яний водій.

Поточні закони, створені з урахуванням водіїв-людей, не дозволяють автономним автомобілям або таксі отримувати штрафи. Проте, можливо, в найближчому майбутньому ця норма зміниться.

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