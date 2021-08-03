Проект закона о доносах на автовладельцев уже рассматривается в комитетах. Это означает, что через несколько месяцев или даже недель он может быть вынесен на голосование в сессионный зал.

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС прорабатывает законопроект №5798 об усилении роли общества в мероприятиях контроля за безопасностью дорожного движения и соблюдением правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств. Этот проект предлагает предоставить право свидетелям нарушений правил дорожного движения снимать их на свои мобильные устройства и присылать в полицию. Следовательно, заявить о нарушении правил дорожного движения смогут все, кто снял его на свой мобильный.

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В то же время, обязательным требованием для фото- и видеосъемки, которая впоследствии может быть использована, как доказательство нарушения, является использование специального мобильного приложения. Программа будет обеспечивать идентификацию пользователя через "Дию". Она позволит определить время, дату и географические координаты осуществления фиксации. Видео нарушения программа будет отправлять в специальном зашифрованном формате.

В случае привлечения виновного лица к ответственности и уплате им наложенного штрафа, тот, кто сообщил о нарушении и отправил фото/видео доказательства, сможет получить вознаграждение в размере 10% от наложенного штрафа. Чтобы предотвратить возможные фальсификации доказательств с целью получения финансовой выгоды, авторы законопроекта предлагают внести изменения в Уголовный кодекс Украины, в частности криминализировать подделку доказательств по делам об административных правонарушениях, зафиксированных в режиме фотосъемки (видеозаписи), а также незаконное давление на свидетелей по делам об административном правонарушении вообще. Извещателям, предоставившим информацию об административном правонарушении, зафиксированном в режиме фотосъемки (видеозаписи), законопроект №5798 предлагает предоставить право на получение бесплатной правовой помощи.

Также проект №5798 предлагает предусмотреть, что государство оплачивает расходы связанные с проведением экспертизы относительно достоверности предоставленных полиции фото- или видео доказательств. Стоимость экспертизы, исследования звуко- и видеозаписи: простой сложности – 1407 грн, средней сложности – 4688 грн, сложные – 9870 грн. Человек, который считает, что видеоматериалы являются “сфабрикованными”, сможет обжаловать постановление и заявить соответствующую экспертизу, не неся финансовое бремя для этого. Однако государство в любом случае взыщет средства на ее проведение – или с недобросовестного извещателя который предоставил такие поддельные доказательства, или с самого жалобщика если он обжаловал постановление безосновательно и видеоматериалы являются целостными.

Соответствуют ли предлагаемые положения законопроекта №5798 праву ЕС и международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции Комитет укажет в своем заключении.