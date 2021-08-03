Проект закону про доноси на автовласників вже розглядається в комітетах. Це означає, що за кілька місяців або навіть тижнів він може бути винесений на голосування у сесійний зал.

Комітет з питань інтеграції України до ЄС опрацьовує законопроект №5798 щодо посилення ролі суспільства у заходах контролю за безпекою дорожнього руху та дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів. Цей проект пропонує надати право свідкам порушень правил дорожнього руху знімати їх на свої мобільні пристрої і надсилати у поліцію. Відтак, заявити про порушення правил дорожнього руху зможуть усі, хто зняв його на свій мобільний.

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Водночас, обов’язковою вимогою для фото та відеозйомки, що згодом може бути використана, як доказ порушення, є використання спеціального мобільного додатку. Програма забезпечуватиме ідентифікацію користувача через «Дію». Вона дасть змогу визначити час, дату та географічні координати здійснення фіксації. Відео порушення програма надсилатиме у спеціальному зашифрованому форматі.

У разі притягнення винної особи до відповідальності та сплати нею накладеного штрафу, той, хто сповістив про порушення і надіслав фото/відео докази, зможе отримати винагороду в розмірі 10% від накладеного штрафу. Щоб відвернути можливі фальсифікації доказів з метою отримання фінансової вигоди, автори законопроекту пропонують внести зміни до Кримінального кодексу України, зокрема криміналізувати підроблення доказів у справах про адміністративні правопорушення, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), а також незаконний тиск на свідків у справах про адміністративне правопорушення взагалі. Сповіщувачам, які надали інформацію про адміністративне правопорушення, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), законопроект №5798 пропонує надати право на отримання безоплатної правової допомоги.

Також проект №5798 пропонує передбачити, що держава оплачує витрати пов’язані із проведенням експертизи щодо достовірності наданих поліції фото чи відео доказів. Вартість експертизи, дослідження звуко- та відеозапису: простої складності – 1407 грн., середньої складності – 4688 грн., складні – 9870 грн. Особа, яка вважає що відеоматеріали є «сфабрикованими», зможе оскаржити постанову та заявити відповідну експертизу, не несучи фінансовий тягар для цього. Натомість держава в будь-якому випадку стягне кошти на її проведення – або з недобросовісного сповіщувача який надав такі підроблені докази, або з самого скаржника якщо він оскаржував постанову безпідставно і відеоматеріали є цілісними.

Чи відповідають запропоновані положення законопроекту №5798 праву ЄС та міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції Комітет вкаже у своєму висновку.