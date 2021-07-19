У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який дозволить кожному бажаючому фіксувати порушення правил дорожнього руху на смартфон та відправляти відеозапис до поліції. Якщо порушник сплатить штраф – доносчик отримає 10% від суми стягнення.

Законопроєкт отримав назву “Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі суспільства у заходах контролю за безпекою дорожнього руху та дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів”. Реєстраційний номер – 5798.

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Самого тексту законопроєкт на сайті Верховної Ради ще немає, але вже відомо, що для того, аби обмін даними між поліцією і громадянами став можливий, буде використовуватися додаток “Дiя”, де будуть реєструватися водії, які бажають “допомогти поліції” в наведенні порядку на дорогах країни.