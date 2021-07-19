В Верховной Раде зарегистрирован законопроект который позволит каждому желающему фиксировать нарушения правил дорожного движения на смартфон и отправлять видеозапись в полицию. Если нарушитель оплатит штраф – доносчик получит 10% от суммы взыскания.

Законопроект получил название "Проект Закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления роли общества в мероприятиях контроля за безопасностью дорожного движения и соблюдением правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств”. Регистрационный номер – 5798.

Читайте также: Новый законопроект от МВД: водители смогут доносить в полицию на коллег по трафику

Самого текста законопроекта на сайте Верховной Рады еще нет, но уже известно, что для того, чтобы обмен данными между полицией и гражданами стал возможен, будет использоваться приложение “Дия”, где будут регистрироваться водители, желающие “помочь полиции” в наведении порядка на дорогах страны.