Який штраф за паркування на велодоріжках

Патрульна поліція Києва продовжує притягати до відповідальності водіїв, які залишають свої авто на велосипедних доріжках.

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Інспектори виявляють порушників, проводять з ними профілактичні бесіди, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та притягають їх до відповідальності.

Нагадуємо, що згідно з ПДР, велосипедна доріжка — доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці чи дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах.

Велосипедна смуга — смуга, призначена для руху на велосипедах у межах проїзної частини вулиці чи дороги, яка позначена дорожнім знаком 5.88 "Велосипедна смуга" та відповідною горизонтальною дорожньою розміткою.

Тобто частина дороги вважається велодоріжкою лише за наявності одночасно знаку та розмітки.

Керманичі, які нехтують правилами дорожнього руху та залишають авто на велодоріжках отримують штраф у розмірі 340 гривень.