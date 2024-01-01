Какой штраф за парковку на велодорожках

Патрульная полиция Киева продолжает привлекать к ответственности водителей, которые оставляют свои авто на велосипедных дорожках.

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Инспекторы выявляют нарушителей, проводят с ними профилактические беседы, по недопущению подобных случаев в будущем и привлекают их к ответственности.

Напоминаем, что согласно ПДД, велосипедная дорожка - дорожка с покрытием вне проезжей части улицы или дороги, расположена отдельно или смежно с тротуаром или пешеходной дорожкой, предназначенная для движения на велосипедах.

Велосипедная полоса - полоса, предназначена для движения на велосипедах в пределах проезжей части улицы или дороги, которая обозначена дорожным знаком 5.88 "Велосипедная полоса" и соответствующей горизонтальной дорожной разметкой.

То есть часть дороги считается велодорожкой только при наличии одновременно знака и разметки.

Руководители, которые пренебрегают правилами дорожного движения и оставляют авто на велодорожках получают штраф в размере 340 гривен.