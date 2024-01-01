Как запарковать Škoda со смартфона

Автоматическая парковка – это полезная и теперь общедоступная функция почти во всех новых моделях Škoda, включая компактную Fabia. До недавнего времени автономные маневры парковки нужно было инициировать и контролировать из салона автомобиля. Теперь некоторые модели Škoda поддерживают усовершенствованную версию системы под названием Remote Park Assist.

Эта функция доступна как опция в различных вариантах оборудования или пакетах и позволяет управлять парковкой и выездом с парковки, находясь рядом с автомобилем, с помощью мобильного приложения MyŠkoda.

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Какие модели Škoda поддерживают дистанционную помощь при парковке?

Дистанционная система помощи при парковке обычно предлагается как дополнительная функция, в зависимости от рынка, в определенных комплектациях или пакетах. Автоматическая коробка передач всегда обязательна. Вы можете проверить наличие у дилера Škoda.

Enyaq

Enyaq Coupé

Elroq

Kodiaq

Superb

Octavia

Мобильный телефон и ключ в руке

Система дистанционной парковки Remote Park Assist интуитивно понятна и проста в использовании – стоит попробовать ее всего один раз. Сначала убедитесь, что ваш автомобиль подключен к приложению MyŠkoda. Во время первого использования функции Remote Parking система предложит отсканировать QR-код, подключив телефон к модулю автомобиля. После этого, найдя подходящее место для парковки, вы сможете решить, оставаться ли в автомобиле, или выйти из него.

Нажмите кнопку автоматической парковки в автомобиле, чтобы начать поиск подходящего места для парковки. После того, как будет найдено параллельное или перпендикулярное место, следуйте инструкциям, отображаемым на дисплее информационно-развлекательной системы. Если вы решите остаться в транспортном средстве, нажмите кнопку "Пуск" на экране. Для дистанционной парковки нажмите значок смартфона рядом и подождите, пока система предложит вам выйти из автомобиля. Выйдите из транспортного средства, взяв с собой телефон и ключ от машины. В приложении MyŠkoda выберите опцию дистанционной парковки и подключитесь к автомобилю. Приложение проведет вас через маневр. Из соображений безопасности вы должны держать кнопку подтверждения нажатой на протяжении всего процесса.

Парковка в тесных местах

Система дистанционной парковки работает подобно обычной автоматической парковки, но упрощает въезд и выезд из узких мест. Škoda официально не уточняет, сколько места нужно системе, поскольку это зависит от индивидуальных обстоятельств.

Автомобили с последней версией этой функции поддерживают как параллельную, так и перпендикулярную парковку, а также могут выезжать с парковочных мест. Опять же, просто откройте приложение MyŠkoda, выберите "Дистанционная парковка", начните маневр и выберите, в каком направлении автомобиль должен выехать из ряда припаркованных транспортных средств. Если водитель ошибется, датчики обнаружат препятствие и прервут процесс.

Из перпендикулярного положения автомобиль движется назад прямо, что облегчает посадку пассажиров, когда другие транспортные средства припаркованы слишком близко. Из параллельного места автомобиль трогается вперед, позволяя водителю начать движение, не поворачивая руль.

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Удобно и безопасно

Дистанционная парковка не только удобная, но и позволяет водителям парковаться в местах, на которых нельзя удобно выйти из автомобиля. Манёвр полностью безопасен, постоянно контролируется датчиками, размещенными вокруг автомобиля, которые могут мгновенно остановить процесс в случае появления неожиданного препятствия.



Процесс также прерывается, если пользователь отпускает палец от кнопки парковки в приложении или если он слишком далеко отходит от автомобиля. На практике это расстояние составляет около 3,5 метров, с теоретическим максимумом 5 метров. За пределами этого расстояния система не может работать. Хотя автомобиль точный и надежный, водитель все еще несет ответственность за транспортное средство и должен держать его в поле зрения.