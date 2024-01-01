Як виглядає найшвидший кросовер Škoda: фото

Прем’єра Škoda Elroq RS відбулась в рамках Тижня дизайну в Мілані у квітні. Кросовер має повний привід завдяки двомоторній силовій установці загальною потужністю 340 кінських сил та батарею на 84 кВт-год, що забезпечує запас ходу понад 550 кілометрів.

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На швидкісній зарядці постійним струмом потужністю до 185 кВт акумулятор заряджається з 10% до 80% приблизно за 26 хвилин. Спортивна версія відрізняється від стандартного Elroq чорними акцентами в дизайні та унікальними 21-дюймовими колісними дисками.

Інженери також змінили налаштування шасі для гострішої керованості. Опційно доступна адаптивна підвіска DCC. Перелік стандартного обладнання включає 13-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей з 5-дюймовою цифровою панеллю та проекційний дисплей доповненої реальності й аудіосистему CANTON з 12 динаміками.

До нього також входять передова матрична оптика зі світлодіодними ліхтарями, 3-зонний клімат-контроль, ексклюзивний дизайн інтер’єру Selection RS Lounge й водійське сидіння з електричним регулюванням з функцією масажу. Додатковий пакет Maxx пропонує ті ж опції й для сидіння переднього пасажира. Škoda Elroq RS має перелік новітніх цифрових функцій.

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Серед них - Travel Assist, що поєднує адаптивний асистент смуги руху, прогнозний адаптивний круїз-контроль, асистент руху в заторах, екстрену допомогу та боковий асистент, а також KESSY Advanced та функції Open-On-Approach та Walk-Away Locking. Крім того, є інтелектуальний асистент паркування, що керується в додатку MyŠkoda й дозволяє керувати парковою поруч з автомобілем.