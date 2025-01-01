Škoda показала цікавий універсал, здатен перевозити одразу декілька велосипедів

Історія чеського автовиробника сягає 1895 року й починається з оригінальної компанії Laurin & Klement з виробництва велосипедів, яку заснували Вацлав Лаурін та Вацлав Клемент. Виробництво автомобілів було розпочато в 1905 році, а у 1925 році засновано бренд Škoda Auto.

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Цього року, компанія Škoda святкує своє 130-річчя й представила спеціальний автомобіль, що віддає шану її скромним початкам як виробника велосипедів. Škoda L&K 130 – це Škoda Superb Combi, переобладнана студентами професійно-технічного училища. Це вже їх десятий унікальний проєкт та перший, заснований на плагін-гібридному автомобілів.

Інженери змінили форму середніх та задніх стійок кузова та повністю змінили задню частину, щоб розмістити спеціальну платформу для велосипедів. На неї можна розмістити два велосипеди, оскільки вона має електропривід та висувні рейки, а також може нахилятись на 35 градусів. Крім того, третій велосипед можна встановити на даху.

Попри це, найбільш інтригуючими є задні пасажирські двері, що можуть відкриватись назад та мають дві ручки. В салоні можна побачити одне сидіння. Задній ряд було прибрано, аби звільнити місце для холодильника та зовнішнього комплекту динаміків.

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Спереду додали радіопередавач і планшет, на якому відображається відео з задньої камери. L&K 130 буде представлено наступного місяця під час 112-го Тур де Франс, який Škoda підтримує вже понад два десятиліття. Як і у випадку з попередніми студентськими автомобілями, серійна версія не планується.