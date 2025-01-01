Škoda готовится всколыхнуть рынок новым электрическим универсалом

Škoda остается одним из немногих производителей, которые до сих пор преданы практичности и привлекательности формата универсалов. На сентябрьском Мюнхенском автосалоне компания представит электрическую концептуальную версию Octavia Combi следующего поколения.

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Будущий электромобиль впервые был анонсирован в 2023 году. Ожидается, что его длина будет составлять около 4,7 метра. Чешский автопроизводитель также опубликовал рендеры модели, намекающие на стиль, с четкими линиями, большими колесами и спортивным силуэтом универсала.

Сначала выпуск автомобиля был запланирован на 2026 год, но компания перенесла его ближе к концу этого десятилетия. Как отмечает Autocar, электрический универсал будет базироваться на архитектуре SSP Volkswagen Group – той же платформе, которая ляжет в основу Volkswagen Golf следующего поколения.

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Отмечается, что электрический универсал не заменит текущую Octavia, а лишь дополнит модельный ряд, поскольку Škoda планирует продолжать предлагать свою линейку двигателей внутреннего сгорания, включая бензиновые, дизельные, мягкие гибридные и гибридные варианты с подзарядкой от сети для тех, кто еще не готов перейти на электромобиль.

Škoda имеет в разработке еще несколько электромобилей, в частности, субкомпактный Epiq, который станет самой доступной электрической моделью бренда, а также флагманский трехрядный кроссовер с неофициальным названием Space, который будет серийной версией концепта Vision 7S.