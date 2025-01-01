Škoda готується сколихнути ринок новим електричним універсалом

Škoda залишається одним з небагатьох виробників, які досі віддані практичності та привабливості формату універсалів. На вересневому Мюнхенському автосалоні компанія представить електричну концептуальну версію Octavia Combi наступного покоління.

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Майбутній електромобіль вперше був анонсований у 2023 році. Очікується, що його довжина становитиме близько 4,7 метра. Чеський автовиробник також опублікував рендери моделі, що натякають на стиль, з чіткими лініями, великими колесами та спортивним силуетом універсала.

Спершу випуск автівки був запланований на 2026 рік, але компанія перенесла його ближче до кінця цього десятиліття. Як зазначає Autocar, електричний універсал буде базуватися на архітектурі SSP Volkswagen Group – тій самій платформі, яка ляже в основу Volkswagen Golf наступного покоління.

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Зазначається, що електричний універсал не замінить поточну Octavia, а лише доповнить модельний ряд, оскільки Škoda планує продовжувати пропонувати свою лінійку двигунів внутрішнього згоряння, включаючи бензинові, дизельні, м’які гібридні та гібридні варіанти з підзарядкою від мережі для тих, хто ще не готовий перейти на електромобіль.

Škoda має в розробці ще кілька електромобілів, зокрема, субкомпактний Epiq, що стане найдоступнішою електричною моделлю бренду, а також флагманський трирядний кросовер з неофіційною назвою Space, що буде серійною версією концепту Vision 7S.