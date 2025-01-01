Шпигуни помітили новий Škoda Epiq: подробиці

Як зазначає Autoevolution, майбутня модель буде тісно пов’язана з хетчбеком Volkswagen ID.2. Вірогідно, компактний електромобіль отримає назву Epiq, оскільки Škoda зареєструвала заявку на торгову марку з цією назвою до кількох європейських відомств інтелектуальної власності, починаючи ще з 2023 року.

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Крім того, однойменний концепт був представлений у березні минулого року. Компанія описала його базовий електромобіль бренду й зазначила, що презентація серійної моделі відбудеться в другій половині цього року. Шпигунські фотографії прототипу електромобіля свідчать, що серійна версія має міцний передній бампер від шоу-кара та подібну оптику.

Водночас дзеркала перемістили зі стійок на двері, а рейлінги змінили форму. Очевидно, що кросовер також матиме фірмову передню частину Tech Deck. В модельному ряду новий 4,1-метровий Epiq буде розміщуватись під 4,5-метровим Elroq. Також цікаво те, що прототип мав наклейку “bremsen test”, що з німецької означає “випробування гальм”.

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Відомо, що майбутній Škoda Epiq використовує платформу MEB Entry, тому буде доступний виключно з переднім приводом. Подібно до серійного Volkswagen ID.2, вартість компактного електрокросовера починатиметься від 25 000 євро. Автовиробник обіцяв запас ходу понад 400 кілометрів на електротязі за циклом у WLTP під час дебюту концепту, тож, ймовірно, серійна модель матиме подібний показник.