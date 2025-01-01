Шпионы заметили новый Škoda Epiq: подробности

Как отмечает Autoevolution, будущая модель будет тесно связана с хэтчбеком Volkswagen ID.2. Вероятно, компактный электромобиль получит название Epiq, поскольку Škoda зарегистрировала заявку на торговую марку с этим названием в нескольких европейских ведомствах интеллектуальной собственности, начиная еще с 2023 года.

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Кроме того, одноименный концепт был представлен в марте прошлого года. Компания описала его базовый электромобиль бренда и отметила, что презентация серийной модели состоится во второй половине этого года. Шпионские фотографии прототипа электромобиля свидетельствуют, что серийная версия имеет прочный передний бампер от шоу-кара и подобную оптику.

В то же время зеркала переместили со стоек на двери, а рейлинги изменили форму. Очевидно, что кроссовер также будет иметь фирменную переднюю часть Tech Deck. В модельном ряду новый 4,1-метровый Epiq будет размещаться под 4,5-метровым Elroq. Также интересно то, что прототип имел наклейку “bremsen test”, что с немецкого означает “испытания тормозов”.

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Известно, что будущий Škoda Epiq использует платформу MEB Entry, поэтому будет доступен исключительно с передним приводом. Подобно серийному Volkswagen ID.2, стоимость компактного электрокроссовера будет начинаться от 25 000 евро. Автопроизводитель обещал запас хода более 400 километров на электротяге по циклу в WLTP во время дебюта концепта, поэтому, вероятно, серийная модель будет иметь подобный показатель.