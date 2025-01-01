Як правильно використовувати кондиціонер в авто: поради від Škoda

Попри те, що кондиціонер вже давно є стандартною опцією в автомобілях, деякі водії досі не знають, як правильно ним користуватися, щоб уникнути неприємних проблем, таких як застуда, біль у горлі чи печіння в очах, спричинених різкими перепадами температур. Чеський автовиробник поділився низкою порад, які стануть в пригоді в спекотні дні.

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Базовим правилом є встановлення правильної температури. “Рекомендується, щоб різниця між температурою всередині та зовні приміщення не перевищувала 5 °C”, – пояснює Яна Пармова, головний лікар медичного центру Škoda. Наприклад, якщо надворі температура 31 °C, кондиціонер слід встановити не нижче 26 °C.

Очевидно, що індивідуальні вподобання, потреби та допустимі значення можуть відрізнятися для кожної людини, але ця рекомендація є оптимальною. Не менш корисна порада – не варто вмикати кондиціонер на максимум одразу. Найкращим варіантом буде дати салону провітритися природним шляхом.

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Можна увімкнути легкий обдув та відчинити усі вікна, аби тепле повітря вийшло з автомобіля. “Це допоможе уникнути теплового шоку від раптового пориву холодного повітря. Ближче до кінця поїздки поступово підвищуйте температуру в салоні, щоб перехід до зовнішнього тепла відчувався менш різким”, – радить Пармова.

Також розумним рішенням буде увімкнення автоматичного режиму. Сучасні кондиціонери та системи клімат-контролю є автоматичними, тобто здатні самостійно корегувати температуру, швидкість та розподіл повітря між окремими зонами в салоні. Їх робота контролюється окремими датчиками.

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Звичайно, кожен водій має свої вподобання, і в деяких ситуаціях навіть ті, хто має автоматичний клімат-контроль, можуть вирішити налаштувати параметри вручну. В автомобілях з механічним керуванням кондиціонером для пошуку правильного потоку повітря потрібне ручне регулювання.

Окрім налаштування основних параметрів, правильне спрямування окремих вентиляційних отворів також може суттєво вплинути на досягнення комфортної температури в салоні. Експерти чеського автовиробника радять спрямовувати зовнішні отвори на вікна, а центральні – вгору. Найголовніше не налаштовувати потік повітря на себе, аби не застудитись.

Наостанок, не слід також забувати поступово підвищувати температуру в салоні, наближаючись до місця призначення, щоб уникнути значного перепаду температур під час виходу з автомобіля. Важливо також вимикати кондиціонер за кілька хвилин до прибуття, щоб зменшити вологість та запобігти потенційному утворенню плісняви в салоні.

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Як і будь-яка інша система в автомобілі, кондиціонер, або клімат-контроль потребують регулярного своєчасного догляду та обслуговування. Спеціалісти радять очищати та дезінфікувати систему кондиціонування повітря принаймні раз на рік та замінювати салонний фільтр за регламентом.