Компанія Алло відкриває прийом замовлень на новий Xiaomi YU7

Новий Xiaomi YU7 отримав понад 289 тисяч замовлень всього за годину після свого дебюту в Китаї, що є абсолютним рекордом з передзамовлень електромобілів у світі. Тепер українці також зможуть придбати цей електромобіль, оформивши попереднє замовлення на сайті компанії Алло.

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Автівка доступна у трьох комплектаціях: Standard, Pro та Max. Базова версія має електромотор на задній осі потужністю 235 кВт (320 к.с.) та 528 Нм крутного моменту. LFP-батарея ємністю 96,3 кВт-год забезпечує до 835 кілометрів за циклом CLTC.

Версія YU7 Pro має двомоторну повнопривідну силову установку на 365 кВт (496 к.с.) й 690 Нм крутного моменту. Завдяки такому ж акумулятору вона має запас ходу до 770 км.

Детальніше: Дебютував новий Xiaomi YU7: електрокросовер з запасом ходу до 835 км за $35 000

Флагманський SU7 Max має найширший перелік оснащення, а також NMC-батарею на 101,7 кВт-год з запасом ходу до 760 кілометрів та два електромотори загальною потужністю 508 кВт (690 к.с.) та 866 Нм, що забезпечують розгін до першої сотні всього за 3,23 секунди.

Як і седан SU7, кросовер має 9 кольорів кузова та 4 кольори салону, що дозволяє кожному покупцю скомбінувати свій унікальний автомобіль. Вартість Xiaomi YU7 у базовому виконанні Standard починається від 1 715 999 гривень, YU7 Pro – від 1 861 99 гривень, а топового YU7 Max – 2 133 99 гривень. На всі електромобілі поширюється гарантія 2 роки або 50 тисяч кілометрів пробігу.