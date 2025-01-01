Компания Алло открывает прием заказов на новый Xiaomi YU7

Новый Xiaomi YU7 получил более 289 тысяч заказов всего за час после своего дебюта в Китае, что является абсолютным рекордом по предзаказам электромобилей в мире. Теперь украинцы также смогут купить этот электромобиль, оформив предварительный заказ на сайте компании Алло.

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Автомобиль доступен в трех комплектациях: Standard, Pro и Max. Базовая версия имеет электромотор на задней оси мощностью 235 кВт (320 л.с.) и 528 Нм крутящего момента. LFP-батарея емкостью 96,3 кВт-ч обеспечивает до 835 километров по циклу CLTC.

Версия YU7 Pro имеет двухмоторную полноприводную силовую установку на 365 кВт (496 л.с.) и 690 Нм крутящего момента. Благодаря такому же аккумулятору она имеет запас хода до 770 км.

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Флагманский SU7 Max имеет широкий перечень оснащения, а также NMC-батарею на 101,7 кВт-ч с запасом хода до 760 километров и два электромотора общей мощностью 508 кВт (690 л.с.) и 866 Нм, обеспечивающих разгон до первой сотни всего за 3,23 секунды.

Как и седан SU7, кроссовер имеет 9 цветов кузова и 4 цвета салона, что позволяет каждому покупателю скомбинировать свой уникальный автомобиль. Стоимость Xiaomi YU7 в базовом исполнении Standard начинается от 1 715 999 гривен, YU7 Pro – от 1 861 99 гривен, а топового YU7 Max – 2 133 99 гривен. На все электромобили распространяется гарантия 2 года или 50 тысяч километров пробега.