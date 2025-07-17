Реальный запас хода Xiaomi YU7 оказался намного ниже, чем обещал автопроизводитель

Как пишет CarNewsChina, тест проводило китайское СМИ Sohu. Автомобилем для тестирования был недавно поставленный YU7 Max с 21-дюймовыми колесами и шинами Michelin Primacy 5 Energy. Его официальный запас хода по шкале CLTC составляет 750 километров. По условиям испытания, автомобиль был настроен на комфортный режим езды с низкой рекуперацией, климатической системой на 23-24°C на второй скорости вентилятора, давлением в шинах на 2,9 бара.

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Кроссовер ехал только по автомагистралям, образуя 84-километровую петлю. Кроме того, автомобиль управлялся с ограничением скорости двумя пассажирами, которые имели необходимое фотооборудование, имитируя состояние реальной загрузки. Температура днем составляла 30°C. YU7 Max проехал 483 километра по шоссе, прежде чем его показанный запас хода достиг нуля. Средняя скорость на этом отрезке составляла 99,6 км/ч.

Это означает, что реальный запас хода на шоссе составлял лишь 64,4% от заявленных компанией Xiaomi 750 километров по циклу CLTC. По словам Sohu, этот показатель считается средним среди протестированных автомобилей. Xiaomi YU7 Max сумел преодолеть еще 9 километров, прежде чем полностью выключился.

Таким образом общий запас хода составил 492 километра, что привело к окончательному показателю достижения отметки 65,5%. Используя зарядную станцию с максимальным током 400 А и поддержкой напряжения до 1000 В при мощности 400 кВт, автомобиль зарядился от 0% до 100% за 37 минут, со средней мощностью 176,3 кВт.

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Пиковая мощность зарядки оставалась стабильной на уровне 300 кВт между 5% и 70% заряда аккумулятора примерно 14 минут. Автомобиль перешел в режим подзарядки после достижения 90% заряда аккумулятора.