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Реальный запас хода Xiaomi YU7 оказался намного ниже, чем обещал автопроизводитель

Xiaomi YU7 Max, оснащенный аккумулятором емкостью 101,7 кВт-ч и двумя двигателями, недавно прошел независимое испытание запаса хода. Он смог преодолеть на одном заряде всего 500 километров, что значительно меньше, чем обещала Xiaomi.
Запас хода Xiaomi YU7 оказался завышенным компанией Xiaomi- Auto24

ФОТО: Sohu|

Xiaomi YU7

Данила Северенчук
logo18 июля, 13:00
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Как пишет CarNewsChina, тест проводило китайское СМИ Sohu. Автомобилем для тестирования был недавно поставленный YU7 Max с 21-дюймовыми колесами и шинами Michelin Primacy 5 Energy. Его официальный запас хода по шкале CLTC составляет 750 километров. По условиям испытания, автомобиль был настроен на комфортный режим езды с низкой рекуперацией, климатической системой на 23-24°C на второй скорости вентилятора, давлением в шинах на 2,9 бара.

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Кроссовер ехал только по автомагистралям, образуя 84-километровую петлю. Кроме того, автомобиль управлялся с ограничением скорости двумя пассажирами, которые имели необходимое фотооборудование, имитируя состояние реальной загрузки. Температура днем составляла 30°C. YU7 Max проехал 483 километра по шоссе, прежде чем его показанный запас хода достиг нуля. Средняя скорость на этом отрезке составляла 99,6 км/ч.

Это означает, что реальный запас хода на шоссе составлял лишь 64,4% от заявленных компанией Xiaomi 750 километров по циклу CLTC. По словам Sohu, этот показатель считается средним среди протестированных автомобилей. Xiaomi YU7 Max сумел преодолеть еще 9 километров, прежде чем полностью выключился.

Таким образом общий запас хода составил 492 километра, что привело к окончательному показателю достижения отметки 65,5%. Используя зарядную станцию с максимальным током 400 А и поддержкой напряжения до 1000 В при мощности 400 кВт, автомобиль зарядился от 0% до 100% за 37 минут, со средней мощностью 176,3 кВт.

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Пиковая мощность зарядки оставалась стабильной на уровне 300 кВт между 5% и 70% заряда аккумулятора примерно 14 минут. Автомобиль перешел в режим подзарядки после достижения 90% заряда аккумулятора.

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