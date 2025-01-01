Hyundai Kona отримала нову комплектацію та переглянуті ціни

Як пише Autoevolution, південнокорейський автовиробник розширює модельний ряд Hyundai Kona 2026 року до трьох комплектації, завдяки новій версії Elite середнього рівня. Клієнтам пропонуються лише два силові агрегати – базовий бензиновий 2.0 MPi та гібридний 1.6 GDi Hybrid, тоді як варіант 1.6 T-GDi з повним приводом було знято з виробництва, найімовірніше, через менший попит.

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Додаткові модифікації модельного ряду включають флагман Hyundai Kona Premium 2026 року, який отримує стандартний широкий скляний люк з електроприводом сонцезахисної шторки, а також опційний пакет N Line, що пропонується для комплектацій Kona Elite та Premium. Тим часом базова Kona має нові 17-дюймові легкосплавні диски замість 18-дюймових і більше не має доступу до опційного пакета N Line.

Вартість автомобіля починається від 32 700 австралійських доларів за базову версію Kona з 2,0-літровим двигуном MPi, що еквівалентно 21 617 доларів США. Далі йдуть рівні оснащення Elite та Premium за 35 700 та 41 700 австралійських доларів ($23 600 та $27 567 відповідно). Вони оснащені тим самим двигуном та варіатором. Також є версія Hybrid за ціною від 36 700 австралійських доларів, тобто 24 260 доларів США.

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Усі моделі Hyundai Kona 2026 року для австралійського ринку тепер пропонуються виключно з переднім приводом, а 2.0 MPi отримав потужність в 150 к.с. та 179 Нм крутного моменту, тоді як 1.6 GDi Hybrid видає 140 к.с. та 265 Нм крутного моменту в парі з роботизованою КПП.