В Києві провели масштабне порівняння витрат пального сімейних кросоверів: відео

За умовами випробувань автомобілі спочатку проїхалась кільцевою дорогою Києва, імітуючи витрати в змішаному режимі, згодом подолали декілька непростих ділянок на бездоріжжі, а ввечері – постояли в заторах на Подолі. Реальні витрати перевірили класичним методом дозаправки до повного баку.

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В цих тестах брали участь наступні сімейні повнопривідні кросовери:

Ford Kuga Hybrid;

Hyundai Tucson Hybrid;

Hyundai Tucson 2.5 GDI;

Nissan X-Trail e-Power;

Subaru Outback (з 2,4-літровим турбомотором);

Subaru Outback (з 2,5-літровим атмосферним мотором);

Mazda CX-5;

Škoda Kodiaq;

Volkswagen Tiguan;

Cupra Terramar;

Honda CR-V;

Mitsubishi Outlander.

Після першої частини заїзду найнижчі витрати показала Honda CR-V з показником на рівні 5,0 літрів на 100 км шляху. Водночас найбільший апетит був у Subaru Outback з атмосферним 2,5-літровим двигуном – він споживав близько 13,2 літра.

На бездоріжжі ситуація змінилась не дуже суттєво, хіба що витрати дещо зросли: лідерство зберегла CR-V з показником у 8,4 л/100 км, тоді як останню сходинку займав Outback з 2,4-літровим турбомотором, який мав середні витрати в 43 літри. В чому причина такого “апетиту”, а також якими були враження представників дилерів від автомобілів своїх конкурентів, ви зможете дізнатись, переглянувши відео на каналі “Ідеальне Авто”.

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Фінальна частина тесту відбувалась в стандартних київських “тягнучках” в годину пік. Вірогідно, це випробування найбільш показове, адже переважна більшість покупців даних кросоверів обирають їх для їзди в місті. Результати аналогічні – лідером став гібрид Honda CR-V з витратами в 7,5 л/100 км.

Дозаправка довела перевагу моделі від японського автовиробника: реальні витрати становили на рівні 5,85 літрів. Першу трійку також замкнули гібридні Ford Kuga та Hyundai Tucson, що спожили 7,0 та 7,8 літрів відповідно. Найбільший апетит мали кросовери Subaru: версія з турбомотором витратила 13,6 літрів бензину, а з атмосферним – 14,6 літрів.