Які проблеми має китайський електромобіль Chery Tiggo 3xe після 120 тисяч пробігу: відео

Фактично, китайський Chery Tiggo 3xe є повністю електричною версією бензинового Chery Tiggo 2, що продається в Україні офіційно. Таких електрокросоверів близько 50 одиниць в Україні. Одесит Ігор придбав цей автомобіль у 2020 році за 18 000 доларів, оскільки модель була однією з найдоступніших серед китайських електромобілів. До слова, переднім автомобілем у нього був плагін-гібридний Toyota Prius.

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Tiggo 3xe має батарею ємністю 53 кВт-год та електромотор на 129 кінських сил. Реальний запас ходу на одному заряді – близько 300 кілометрів. Власник зазначає, що подорожувати на великі відстані з таким діапазоном цілком комфортно, адже автівка має на одометрі вже понад 123 000 кілометрів. Загалом, батарея деградувала приблизно на 9-10% що є непоганим показником для такого пробігу.

Кузов не має оцинковки, тому за його станом треба ретельно слідкувати. Перші серйозні механічні проблеми з кросовером почались на пробігу в 60 тисяч кілометрів. Спочатку трансмісія авто почала видавати специфічний гул, а згодом модель від Chery зовсім зупинилась. Проблема полягала в осі сателітів редуктора.

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Через відсутність запчастин Ігор декілька разів виготовляв на замовлення нові деталі, але їх вистачало лише на 15 тисяч кілометрів. Згодом майстри підібрали підходящу вісь від іншого електромобіля й інтегрували її в редуктор. Таке рішення виявилось надійнішим, однак власник задля подовження редуктора замінює трансмісійну оливу кожні 5 тисяч кілометрів. Ця процедура коштує близько 1500 гривень, а загалом на заміну осей Ігор витратив $1500.

Оригінальний редуктор у зборі з Китаю коштує близько 650 доларів, а окремий блок сателітів – $150, тому власник планує зекономити й придбати лише блок й інтегрувати його у своє авто. Ще одна проблема полягала в рульовій рейці Tiggo 3xe – вона почала дивно клацати під час повороту керма. Одеські майстри реставрували її за 150 доларів.

Проте, вірогідно, найбільшою проблемою в електрокросовері є постійне падіння потужності зарядки. Причина полягає в низькому опори системи в 550 Ω, хоча повинен бути до 5 MΩ. Ігор зазначив, що проблему можна буде усунути вже незабаром.

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З цікавих модифікацій, котрі є в його Chery Tiggo 3xe – розрядник, під’єднаний напряму до батареї, котрий дозволяє живити електроприлади під час довготривалих відключень світла, а також автономний обігрівач за 400 доларів, інтегрований у вільний простір під капотом. Попри перелічені нюанси, одесит повністю задоволений своїм електромобілем і вважає, що його можна буде експлуатувати ще приблизно десять років.