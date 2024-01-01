Наскільки дешевшають електромобілі у 2025 році: відео

Електромобілі дозволяють водіям суттєво економити на експлуатаційних витратах, оскільки потребують значно менших вкладень на зарядку й обслуговування. Однак, на українському ринку електричні авто дуже швидко втрачають в ціні, що зводить всю економію від їх володінням нанівець.

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Денис вирішив з’ясувати, чому електромобілі так швидко дешевшають на вторинному ринку. Для цього він поспілкувався з власниками найпопулярніших електричних моделей від брендів Zeekr, Tesla, BYD, Hyundai, Volkswagen, Honda та Nissan.

Tesla Model Y

Найпопулярнішим електричним кросовером в Європі є Tesla Model Y. Денис зустрівся з Антоном - власником саме європейського автомобіля, купленого в офіційного дилера Tesla в жовтні 2022 року за 57 200 доларів.

Антон розповів, що наразі пробіг його авто становить 77 000 кілометрів, а середня ринкова ціна – в середньому $36 000. Водночас більш поширені в Україні американські моделі коштують ще дешевше, адже часто ці автівки експортувались після ДТП в штатах.

Загалом, лише за два роки Model Y Антона втратила 21 200 доларів від початкової вартості, що становить майже половину від суми. Це колосальне падіння, навіть якщо враховувати вартість зарядки за весь час експлуатації, яка, за словами власника, становила всього 140 тисяч гривень.

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Zeekr 001

Ситуація з китайськими електромобілями дещо схожа. Сергій – власник дорестайлінгового Zeekr 001, придбав своє авто в кінці 2023 року за 45 000 доларів. Наразі пробіг становить вже 120 000 кілометрів, а ціна – всього 25 000 доларів.

Volkswagen ID.4 Pro

Євген – власник китайського ID.4 Pro з 2023 року. Цей електричний кросовер обійшовся йому під замовлення в $33 500 й проїхав вже 33 кілометрів. Наразі автомобілі з таким пробігом коштують близько 23 500 доларів, а отже різниця становить близько $10 000.

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BYD

Друг YouTube-каналу “Перша Електричка” Олексій має одразу 2 електрокари від бренду BYD – кросовери Yuan Plus та Song Plus. Перший автомобіль 2022 модельного року він придбав з пробігом в 9000 км за $26 400. Менше ніж за рік він проїхав близько 25 000 кілометрів й був проданий за 22 тисячі доларів.

Проте, наразі за ці гроші можна замовити з Китаю вже рестайлінгову версію Yuan Plus, тому попит на вживані моделі в Україні дуже низький. Водночас з Song Plus ситуація інакша.

Вартість кросовера станом на лютий 2024 року становила 29 500 доларів. Наразі електромобіль Олексія має 60 тисяч кілометрів пробігу. Орієнтовна ціна такого екземпляра на вторинному ринку становить близько 25 000 доларів.

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Hyundai Kona, Volkswagen ID.4 з Європи

Далі Денис поспілкувався з Євгеном – власником електричних Hyundai Kona та європейського ID.4. Електрокросовер від корейського виробника був куплений з пробігом в 15 тисяч км в Німеччині у 2022 році за 32 000 доларів. Актуальний пробіг становить вже близько 90 тисяч км, тому вартість схожих вживаних екземплярів коливатиметься в районі $19 000.

Європейський ID.4 також був куплений з показником в 15 тисяч кілометрів на одометрі у 2022 році в офіційного дилера в Німеччині. Він обійшовся власнику в 35 000 доларів. Наразі пробіг кросовера становить в районі 60 тисяч км, а його вартість на вторинному ринку – близько $20 000.

Honda M-NV, Nissan Leaf

Владислав – власник не менш популярних в Україні бюджетних електромобілів: кросовера Honda M-NV та хетчбека Nissan Leaf другого покоління. Модель від Honda була придбана на початку 2023 року за 23 500 доларів, проте, наразі такий автомобіль з пробігом в 30 тисяч км коштуватиме в середньому 17 000 “вічнозелених”.

У випадку з Nissan Leaf, Владислав придбав це авто напочатку 2022 року за 13 500 доларів. Наразі такі автомобілі в гарному стані продають за 7000 доларів, а отже падіння в ціні відбулось майже на половину від початкової вартості.

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Висновки

Усі власники, з якими поспілкувався Денис, дійшли загального висновку, що головною причиною такого суттєвого знецінення електромобілів на вторинному ринку в Україні все ще залишається певна недовіра громадян до електричних авто.

Крім того, українці не вірять в розвиток зарядної інфраструктури та мають певне упередження, щодо ступені деградації батарей електричних авто з часом. Не менш важливим фактором також є насиченість ринку електромобілів. Переважна більшість автівок в Україні – імпортовані з Китаю, де майже що року з’являються нові, або покращені версії попередніх моделей.

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Через це потенційні покупці віддають перевагу купівлі нового китайського авто, ніж вживаного в Україні. Однак, у деяких випадках негативна амортизація вартості не така значна. Деякі власники суттєво економлять завдяки різниці вартості технічного обслуговування та зарядки. Точні дані наведені в таблиці вище.