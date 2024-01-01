Насколько дешевеют электромобили в 2025 году: видео

Электромобили позволяют водителям существенно экономить на эксплуатационных расходах, поскольку требуют значительно меньших вложений на зарядку и обслуживание. Однако, на украинском рынке электрические авто очень быстро теряют в цене, что сводит всю экономию от их владением на нет.

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Денис решил выяснить, почему электромобили так быстро дешевеют на вторичном рынке. Для этого он пообщался с владельцами самых популярных электрических моделей от брендов Zeekr, Tesla, BYD, Hyundai, Volkswagen, Honda и Nissan.

Tesla Model Y

Самым популярным электрическим кроссовером в Европе является Tesla Model Y. Денис встретился с Антоном - владельцем именно европейского автомобиля, купленного у официального дилера Tesla в октябре 2022 года за 57 200 долларов.

Антон рассказал, что сейчас пробег его авто составляет 77 000 километров, а средняя рыночная цена – в среднем $36 000. В то же время более распространенные в Украине американские модели стоят еще дешевле, ведь часто эти машины экспортировались после ДТП в штатах.

В общем, только за два года Model Y Антона потеряла 21 200 долларов от начальной стоимости, что составляет почти половину от суммы. Это колоссальное падение, даже если учитывать стоимость зарядки за все время эксплуатации, которая, по словам владельца, составляла всего 140 тысяч гривен.

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Zeekr 001

Ситуация с китайскими электромобилями несколько похожа. Сергей – владелец дорестайлингового Zeekr 001, приобрел свое авто в конце 2023 года за 45 000 долларов. Сейчас пробег составляет уже 120 000 километров, а цена – всего 25 000 долларов.

Volkswagen ID.4 Pro

Евгений – владелец китайского ID.4 Pro с 2023 года. Этот электрический кроссовер обошелся ему под заказ в $33 500 и проехал уже 33 километров. Сейчас автомобили с таким пробегом стоят около 23 500 долларов, а значит разница составляет около $10 000.

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BYD

Друг YouTube-канала “Первая Электричка” Алексей имеет сразу 2 электрокара от бренда BYD – кроссоверы Yuan Plus и Song Plus. Первый автомобиль 2022 модельного года он приобрел с пробегом в 9000 км за $26 400. Меньше чем за год он проехал около 25 000 километров и был продан за 22 тысячи долларов.

Однако, сейчас за эти деньги можно заказать из Китая уже рестайлинговую версию Yuan Plus, поэтому спрос на подержанные модели в Украине очень низкий. В то же время с Song Plus ситуация иная.

Стоимость кроссовера по состоянию на февраль 2024 года составляла 29 500 долларов. Сейчас электромобиль Алексея имеет 60 тысяч километров пробега. Ориентировочная цена такого экземпляра на вторичном рынке составляет около 25 000 долларов.

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Hyundai Kona, Volkswagen ID.4 из Европы

Далее Денис пообщался с Евгением – владельцем электрических Hyundai Kona и европейского ID.4. Электрокроссовер от корейского производителя был куплен с пробегом в 15 тысяч км в Германии в 2022 году за 32 000 долларов. Актуальный пробег составляет уже около 90 тысяч км, поэтому стоимость похожих подержанных экземпляров будет колебаться в районе $19 000.

Европейский ID.4 также был куплен с показателем в 15 тысяч километров на одометре в 2022 году у официального дилера в Германии. Он обошелся владельцу в 35 000 долларов. Сейчас пробег кроссовера составляет в районе 60 тысяч км, а его стоимость на вторичном рынке – около $20 000.

Honda M-NV, Nissan Leaf

Владислав – владелец не менее популярных в Украине бюджетных электромобилей: кроссовера Honda M-NV и хэтчбека Nissan Leaf второго поколения. Модель от Honda была приобретена в начале 2023 года за 23 500 долларов, однако, сейчас такой автомобиль с пробегом в 30 тысяч км будет стоить в среднем 17 000 “вечнозеленых”.

В случае с Nissan Leaf, Владислав приобрел это авто в начале 2022 года за 13 500 долларов. Сейчас такие автомобили в хорошем состоянии продают за 7000 долларов, а значит падение в цене произошло почти на половину от первоначальной стоимости.

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Выводы

Все владельцы, с которыми пообщался Денис, пришли к общему выводу, что главной причиной такого существенного обесценивания электромобилей на вторичном рынке в Украине все еще остается определенное недоверие граждан к электрическим авто.

Кроме того, украинцы не верят в развитие зарядной инфраструктуры и имеют определенное предубеждение, о степени деградации батарей электрических авто со временем. Не менее важным фактором также является насыщенность рынка электромобилей. Подавляющее большинство автомобилей в Украине – импортированы из Китая, где почти каждый год появляются новые, или улучшенные версии предыдущих моделей.

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Поэтому потенциальные покупатели предпочитают покупку нового китайского авто, чем подержанного в Украине. Однако, в некоторых случаях отрицательная амортизация стоимости не так значительна. Некоторые владельцы существенно экономят благодаря разнице стоимости технического обслуживания и зарядки. Точные данные приведены в таблице выше.