В Киеве провели масштабное сравнение расхода топлива семейных кроссоверов: видео

По условиям испытаний автомобили сначала проехалась кольцевой дорогой Киева, имитируя расходы в смешанном режиме, впоследствии преодолели несколько непростых участков на бездорожье, а вечером – постояли в пробках на Подоле. Реальный расход проверили классическим методом дозаправки до полного бака.

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В этих тестах участвовали следующие семейные полноприводные кроссоверы:

Ford Kuga Hybrid;

Hyundai Tucson Hybrid;

Hyundai Tucson 2.5 GDI;

Nissan X-Trail e-Power;

Subaru Outback (с 2,4-литровым турбомотором);

Subaru Outback (с 2,5-литровым атмосферным мотором);

Mazda CX-5;

Škoda Kodiaq;

Volkswagen Tiguan;

Cupra Terramar;

Honda CR-V;

Mitsubishi Outlander.

После первой части заезда самый низкий расход показала Honda CR-V с показателем на уровне 5,0 литров на 100 км пути. В то же время самый большой аппетит был у Subaru Outback с атмосферным 2,5-литровым двигателем – он потреблял около 13,2 литров.

На бездорожье ситуация изменилась не очень существенно, разве что расходы несколько выросли: лидерство сохранила CR-V с показателем в 8,4 л/100 км, тогда как последнюю строчку занимал Outback с 2,4-литровым турбомотором, который имел средний расход в 43 литра. В чем причина такого “аппетита”, а также какими были впечатления представителей дилеров от автомобилей своих конкурентов, вы сможете узнать, просмотрев видео на канале “Идеальное Авто”.

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Финальная часть теста проходила в стандартных киевских “тянучках” в час пик. Вероятно, это испытание наиболее показательное, ведь подавляющее большинство покупателей данных кроссоверов выбирают их для езды в городе. Результаты аналогичные – лидером стал гибрид Honda CR-V с расходом в 7,5 л/100 км.

Дозаправка доказала преимущество модели от японского автопроизводителя: реальный расход составил на уровне 5,85 литров. Первую тройку также замкнули гибридные Ford Kuga и Hyundai Tucson, что потребили 7,0 и 7,8 литров соответственно. Наибольший аппетит имели кроссоверы Subaru: версия с турбомотором потратила 13,6 литров бензина, а с атмосферным – 14,6 литров.