В США продовжується серія масових викрадень автомобілів Kia та Hyundai

Як пише Autoevolution, поліцейські Південного Берлінгтона, штат Вермонт, опублікували попередження, в якому повідомили власників Kia та Hyundai, що “Kia Boys” продовжують робити свою справу. Це рішення було прийнято після того, як поліція отримала повідомлення про викрадення не одного, не двох, не трьох, а цілих дванадцяти автомобілів лише за два тижні.

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Десять із цих автомобілів були Kia та Hyundai, і поліція стверджує, що знайшла докази того, що злодії використовували метод, задокументований у відео, яке стало вірусним у TikTok три роки тому. Дещо гарна новина полягає в тому, що не всі спроби були успішними, оскільки зловмисники не змогли завести декілька автомобілів.

Погана новина полягає в тому, що вони все одно завдали значної шкоди, намагаючись запустити двигун та поїхати, і правоохоронці кажуть, що деякі з цих крадіжок закінчилися зі значною матеріальною шкодою. Поліцейські, зазвичай, майже не можуть нічого зробити з викрадачами, тому закликає власників моделей Kia та Hyundai, що не мають заводських іммобілайзерів, оснащувати свої авто додатковими протиугінними засобами й паркуватись у добре освітлених місцях.

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Місцевий відділ поліції каже, що розслідування триває, стверджуючи, що знає “про публікації, зроблені в Інтернеті”. Річ у тім, що “Kia Boys” крадуть машини та публікують все в інтернеті, іноді з детальними відео того, як вони зламують транспортні засоби та тікають. Вони роблять це заради розваги та перегляду в інтернеті.

Корейські автовиробники вже випустили оновлення протиугінного програмного забезпечення для вразливих моделей і пропонують безкоштовне блокування керма клієнтам, що мають авто без іммобілайзера. В іншому випадку будь-який автомобіль, припаркований на узбіччі дороги, може стати мішенню для потенційного злодія Kia.

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Підлітки зазвичай розбивають вікно, стрибають всередину машини, зривають рульову колонку та замикають дроти запалювання, щоб запустити двигун. Навіть якщо вони не заведуть двигун і не поїдуть, вони залишають після себе збитки вартістю сотні або тисячі доларів. Встановлення блокування керма може допомогти, оскільки великі та легко помітні протиугінні пристрої можуть також служити стримуючим фактором для потенційних злодіїв.