В США продолжается серия массовых угонов автомобилей Kia и Hyundai

Как пишет Autoevolution, полицейские Южного Берлингтона, штат Вермонт, опубликовали предупреждение, в котором сообщили владельцам Kia и Hyundai, что “Kia Boys” продолжают делать свое дело. Это решение было принято после того, как полиция получила сообщение об угоне не одного, не двух, не трех, а целых двенадцати автомобилей всего за две недели.

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Десять из этих автомобилей были Kia и Hyundai, и полиция утверждает, что нашла доказательства того, что воры использовали метод, задокументированный в видео, которое стало вирусным в TikTok три года назад. Несколько хорошая новость заключается в том, что не все попытки были успешными, поскольку злоумышленники не смогли завести несколько автомобилей.

Плохая новость заключается в том, что они все равно нанесли значительный ущерб, пытаясь запустить двигатель и поехать, и правоохранители говорят, что некоторые из этих краж закончились со значительным материальным ущербом. Полицейские, обычно, почти не могут ничего сделать с похитителями, поэтому призывает владельцев моделей Kia и Hyundai, не имеющих заводских иммобилайзеров, оснащать свои авто дополнительными противоугонными средствами и парковаться в хорошо освещенных местах.

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Местный отдел полиции говорит, что расследование продолжается, утверждая, что знает “о публикации, сделанные в Интернете”. Дело в том, что “Kia Boys” крадут машины и публикуют все в интернете, иногда с подробными видео того, как они взламывают транспортные средства и убегают. Они делают это ради развлечения и просмотра в интернете.

Корейские автопроизводители уже выпустили обновление противоугонного программного обеспечения для уязвимых моделей и предлагают бесплатную блокировку руля клиентам, имеющим авто без иммобилайзера. В противном случае любой автомобиль, припаркованный на обочине дороги, может стать мишенью для потенциального вора Kia.

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Подростки обычно разбивают окно, прыгают внутрь машины, срывают рулевую колонку и замыкают провода зажигания, чтобы запустить двигатель. Даже если они не заведут двигатель и не уедут, они оставляют после себя ущерб стоимостью сотни или тысячи долларов. Установка блокировки руля может помочь, поскольку большие и легко заметные противоугонные устройства могут также служить сдерживающим фактором для потенциальных воров.