Новый Hyundai Palisade существенно изменился и подорожал

Как пишет Carscoops, начальной моделью в линейке кроссовера является Palisade SE с глянцевой черной и хромированной решеткой радиатора, обрамленной светодиодными фарами. Покупатели также найдут акустическое лобовое стекло, ламинированное переднее боковое стекло и 18-дюймовые легкосплавные диски.

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Эта версия имеет восьмиместный салон с 4,2-дюймовой цифровой панелью приборов и 12,3-дюймовым дисплеем мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay. Среди других особенностей – кожаный руль и трехзонный автоматический климат-контроль. Также список оснащения включает ряд систем помощи водителю.

В частности, интеллектуальный круиз-контроль, систему помощи при движении на шоссе и предотвращения лобовых столкновений, функцию предупреждения о столкновении в слепых зонах, систему предотвращения столкновений с перекрестным движением сзади и предупреждения о дистанции при парковке, систему помощи при безопасном выезде, систему удержания полосы движения / следования за полосой движения и интеллектуальную систему ограничения скорости.

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Высшая комплектация SEL стоит от 41 440 долларов США и имеет более изысканный экстерьер с электроприводом дверей багажника, серебристыми рейлингами на крыше и зеркалами с интегрированными поворотниками. В салоне добавляется 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, беспроводное зарядное устройство, зеркало заднего вида с затемнением, капитанские кресла второго ряда и подогрев передних сидений, а также отделка кожей.

Эта комплектация также предлагает варианты Convenience и Premium. Первый имеет люк на крыше, электрическую регулировку пассажирского сиденья и технологию цифрового ключа. SEL Premium является более роскошным, поскольку имеет подогрев руля, а также подогрев и вентиляцию первого и второго рядов сидений, HomeLink, монитор кругового обзора и монитор слепых зон.

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Palisade Limited стоимостью 49 270 долларов базируется на SEL Premium и имеет большие 20-дюймовые колеса, глянцево-черные акценты и двухсекционный люк на крыше. Покупатели также найдут кожаные сиденья, третий ряд с подогревом и электроприводом складывания, премиальную аудиосистему Bose с 14 динамиками, розетку на 115 В и более изысканная обшивка потолка.

Palisade Calligraphy за $54 060 имеет 21-дюймовые колеса, уникальную решетку радиатора и облицовку цвета кузова. Особые штрихи продолжаются внутри: сиденья из кожи Nappa, замшевая обивка потолка и отделка под дерево. К ним добавляются эргономичное водительское сиденье с подвижным механизмом, встроенный видеорегистратор и четырехпозиционные сиденья второго ряда с электроприводом и режимом релаксации, вместе с продвинутыми системами помощи водителю и 12-дюймовым проекционным дисплеем.

Напоследок, покупателям также доступна версия XRT PRO, которая стандартно поставляется с полным приводом и стоит от 49 370 долларов. Она имеет уникальные бамперы, черные акценты, электронный дифференциал и другие внедорожные акценты. Все вышеупомянутые модели оснащены 3,5-литровым двигателем V6, который развивает 291 л.с. и 352 Нм крутящего момента.

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Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой АКПП. Кроме стандартной бензиновой версии, внедорожник доступен в гибридном исполнении. Palisade Hybrid стоит от 43 660 долларов и оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, литий-ионным аккумулятором емкостью 1,65 кВт-ч, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и двумя электродвигателями общей мощностью 334 л.с. и 459 Нм крутящего момента. Гибрид доступен в комплектациях SEL, SEL Premium, Limited и Calligraphy.