"Заряженный" Hyundai IONIQ 6 N разгоняется до сотни за 3,2 секунды

Hyundai начала тизерную кампанию нового IONIQ 6 N еще в 2023 году и теперь представила его на Фестивале скорости в Гудвуде. Этот высокопроизводительный седан позаимствовал многое у своего брата IONIQ 5 N. В частности, электромобиль имеет два электромотора на 166 кВт (226 л.с.) на передней и на 282 кВт (383 л.с.) на задней оси.

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Общая мощность силовой установки составляет 609 “лошадок”, но ее можно увеличить до 650 лошадиных сил, активировав режим Boost. Этого достаточно, чтобы IONIQ 6 N достигал первой сотни за 3,2 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 257 км/ч.

Электромоторы питаются от батареи на 84 кВт-ч, но данных о запасе хода авто пока не раскрывают. Благодаря электрической архитектуре 800 вольт, IONIQ 6 N поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 350 кВт, что позволяет зарядить аккумулятор от 10 до 80 процентов всего за 18 минут.

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Высокопроизводительный седан основан на базовом IONIQ 6, поэтому имеет достаточно узнаваемый дизайн. Однако, инженеры и дизайнеры модифицировали его, чтобы достичь коэффициента лобового сопротивления на уровне 0,27. Этот показатель обеспечивается, в частности, новым бампером с большими воздухозаборниками и спилттером, большим антикрылом сзади и расширенным колесным аркам с новыми порогами.

Новинка также имеет уникальный набор функций и настроек, улучшающих впечатления от вождения. К ним относятся обновленная система N Active Sound+ с тремя настраиваемыми аудиопрофилями и улучшенная версия функции N e-Shift, имитирующая работу коробки передач.

Она синхронизирована с другими режимами: N Launch Control, N Drift Optimizer, N Grin Boost и N Torque Distribution - для еще более динамичного управления. Еще одной уникальной функцией является N Drift Optimizer, предоставляющий полный контроль над параметрами дрифта: от момента инициации до угла заноса и уровня вращения колес.

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Новой функцией, эксклюзивной для Ioniq 6 N, является подсветка окружающей среды N Ambient Shift Light - система внутренней подсветки, которая визуально подсказывает идеальные моменты для переключения передач.

Инженеры также изменили настройки подвески седана, чтобы он управлялся как гораздо более легкий автомобиль. К тому же в стандартной комплектации модель обута в уникальные шины Pirelli P Zero 5 размером 275/35 R20. Внутри изменения продолжаются новыми педалями, специальным рулем N и ковшеобразными сиденьями N с боковой поддержкой.

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Также в потолок салона встроено крепление для камеры GoPro, вероятно, предназначено для водителей, которые хотят записывать свои энергичные поездки. Автопроизводитель не обнародовал информацию о ценах на IONIQ 6 N или дату начала продаж, но ожидается, что эти детали объявят в ближайшее время.