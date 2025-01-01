"Заряджений" Hyundai IONIQ 6 N розганяється до сотні за 3,2 секунди

Hyundai почала тизерну кампанію нового IONIQ 6 N ще у 2023 році й тепер представила його на Фестивалі швидкості в Гудвуді. Цей високопродуктивний седан запозичив багато чого у свого брата IONIQ 5 N. Зокрема, електромобіль має два електромотори на 166 кВт (226 к.с.) на передній та на 282 кВт (383 к.с.) на задній осі.

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Загальна потужність силової установки становить 609 “конячок”, але її можна збільшити до 650 кінських сил, активувавши режим Boost. Цього достатньо, аби IONIQ 6 N досягав першої сотні за 3,2 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці у 257 км/год.

Електромотори живляться від батареї на 84 кВт-год, але даних про запас ходу авто поки не розкривають. Завдяки електричній архітектурі 800 вольтів, IONIQ 6 N підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю до 350 кВт, що дозволяє зарядити акумулятор від 10 до 80 відсотків лише за 18 хвилин.

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Високопродуктивний седан заснований на базовому IONIQ 6, тому має досить впізнаваний дизайн. Проте, інженери та дизайнери модифікували його, аби досягнути коефіцієнта лобового опору на рівні 0,27. Цей показник забезпечується, зокрема, новим бампером з великими повітрозабірниками й спілттером, великим антикрилом позаду та розширеним колісним аркам з новими порогами.

Новинка також має унікальний набір функцій та налаштувань, що покращують враження від водіння. До них належать оновлена система N Active Sound+ з трьома налаштовуваними аудіопрофілями та покращена версія функції N e-Shift, що імітує роботи коробки передач.

Вона синхронізована з іншими режимами: N Launch Control, N Drift Optimizer, N Grin Boost і N Torque Distribution — для ще більш динамічного керування. Ще однією унікальною функцією є N Drift Optimizer, що надає повний контроль над параметрами дрифту: від моменту ініціації до кута заносу та рівня обертання коліс.

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Новою функцією, ексклюзивною для Ioniq 6 N, є підсвічування навколишнього середовища N Ambient Shift Light — система внутрішнього підсвічування, яка візуально підказує ідеальні моменти для перемикання передач.

Інженери також змінили налаштування підвіски седана, аби він керувався як набагато легший автомобіль. До того ж в стандартній комплектації модель взута в унікальні шини Pirelli P Zero 5 розміром 275/35 R20. Всередині зміни продовжуються новими педалями, спеціальним кермом N та ківшеподібними сидіннями N з бічною підтримкою.

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Також у стелю салону вбудовано кріплення для камери GoPro, ймовірно, призначене для водіїв, які хочуть записувати свої енергійні поїздки. Автовиробник не оприлюднив інформацію про ціни на IONIQ 6 N чи дату початку продажів, але очікується, що ці деталі оголосять найближчим часом.