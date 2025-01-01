Hyundai вважає, що механічна коробка передач нікому не потрібна

Як пише Motor1, зручність автоматичної коробки передач незаперечна, але є й інші причини, чому “механіка” зникає. Однією з них є те, що сучасні системи допомоги водієві орієнтовані на АКПП. Водночас розробка автівки з обома типами коробок збільшує витрати.

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В результаті їх важко окупити, оскільки рівень використання механічних коробок передач продовжує знижуватися. Норми викидів також відіграють певну роль, оскільки сучасні автоматичні коробки передач, як правило, ефективніші за механічні.

Проте, напевно, найголовнішу роль в падінні популярності “механіки” відіграє зниження попиту. В інтерв'ю журналу Car Magazine керуючий директор Європейського технічного центру Hyundai в Німеччині заявив: “Ніхто більше не хоче механічних коробок передач”.

Торік в США рівень попиту на механічну коробку передач Elantra N становив лише 30 відсотків, тоді як решта покупців обрали восьмиступеневу автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням. Очільник Hyundai також вважає, що покупці більше не хочуть мати аналогових циферблатів чи важелів ручного гальма.

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Тенденція така, що більшість молодих покупців віком до 40 років хочуть новий автомобіль, який буде оснащений електронним ручним гальмом, повністю цифровою панеллю приладів та автоматичною коробкою передач.