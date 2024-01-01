Hyundai поділився тизером нового IONIQ 6 N

Hyundai каже, що IONIQ 6 N обіцяє ще раз змінити враження від водіння високопродуктивного електричного седана. Вперше високопродуктивний був анонсований у квітні, коли корейський автовиробник презентував рестайлінговий IONIQ 6.

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Нові затемнені зображення IONIQ 6 N розкривають кузов електромобіля, який, за словами Hyundai, був розроблений для стабільності на високій швидкості завдяки інтенсивному вдосконаленню аеродинаміки. Помітно, що новинка матиме ширші крила та колію, інакші диски та більший спойлер.

Компанія зазначає, що IONIQ 6 N втілює в собі три основні принципи продуктивності високопродуктивних моделей N: “Пожирач поворотів” (“Corner Rascal”), “Спорткар на кожен день” (“Everyday Sports Car”) і “Треково спроможний” (“Racetrack Capability”).

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Очікується, що високопродуктивний седан запозичить двомоторну установку від IONIQ 5 N, що видає 448 кВт (609 к.с.), або до 478 кВт (650 к.с.) з активованим N Grin Boost. Вірогідно, ємність батареї залишиться незмінною й становитиме 84 кВт-год. Крім того, завдяки нижчому центру ваги та обтічному кузову новий IONIQ 6 N зможе забезпечити ще кращу продуктивність та керованість.