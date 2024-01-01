Hyundai поделился тизером нового IONIQ 6 N

Hyundai говорит, что IONIQ 6 N обещает еще раз изменить впечатление от вождения высокопроизводительного электрического седана. Впервые высокопроизводительный был анонсирован в апреле, когда корейский автопроизводитель презентовал рестайлинговый IONIQ 6.

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Новые затемненные изображения IONIQ 6 N раскрывают кузов электромобиля, который, по словам Hyundai, был разработан для стабильности на высокой скорости благодаря интенсивному совершенствованию аэродинамики. Заметно, что новинка будет иметь более широкие крылья и колею, иные диски и больший спойлер.

Компания отмечает, что IONIQ 6 N воплощает в себе три основных принципа производительности высокопроизводительных моделей N: “Пожиратель поворотов” (“Corner Rascal”), “Спорткар на каждый день” (“Everyday Sports Car”) и “Треково способный” (“Racetrack Capability”).

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Ожидается, что высокопроизводительный седан позаимствует двухмоторную установку от IONIQ 5 N, выдающую 448 кВт (609 л.с.), или до 478 кВт (650 л.с.) с активированным N Grin Boost. Вероятно, емкость батареи останется неизменной и составит 84 кВт-ч. Кроме того, благодаря более низкому центру тяжести и обтекаемому кузову новый IONIQ 6 N сможет обеспечить еще лучшую производительность и управляемость.