Hyundai представил новую гибридную систему, которая экономит на 45% больше топлива

Как сообщает Carscoops, Hyundai Motor Group подробно описала свою гибридную силовую установку следующего поколения после ее дебюта в обновленном Palisade. Она будет иметь улучшенную производительность и экономию топлива, а также различные конфигурации.

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Силовой агрегат, роль которого будут выполнять двигатели объемом 1,6 или 2,5 литра, будут работать в паре с новой коробкой передач, имеющей два встроенных электромотора. Один из них, фактически, является стартер-генератором, тогда как другой будет отвечать за рекуперацию и движение.

Hyundai говорит, что сочетание двух двигателей лучше, чем одного, потому что оно “улучшает мощность, производительность и топливную эффективность, одновременно достигая плавного переключения передач и сниженного шума и вибрации для более изысканного вождения”.

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Автопроизводитель отметил, что силовая установка может предлагать мощность от 100 до более 300 лошадиных сил. В Palisade 2,5-литровый гибридный двигатель выдает 334 л.с. и 460 Нм крутящего момента. Это на 19% больше мощности и на 9% больше крутящего момента, чем у стандартного 2,5-литрового турбодвигателя.

Что еще важнее, гибрид обеспечивает улучшение топливной эффективности примерно на 45%. В то же время 1,6-литровый гибрид будет предлагаться во внедорожнике среднего размера без названия и улучшит экономию топлива более чем на 4%.

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Кроме того, компания говорит, что система имеет опции e-Handling 2.0, Electrification-Evasive Handling Assist, e-Ride 2.0, Stay Mode, V2L и Smart Regenerative Braking. Концерн Hyundai Motor Group обещает расширить линейку гибридных моделей. Среди них будут новые модели Hyunda, Kia и Genesis.