Hyundai IONIQ 6 получил новый дизайн с разделенными фарами

Обновленный Hyundai IONIQ 6 получил пересмотренную внешность, однако сохранил свои обтекаемые формы. Автомобиль презентовали на Seoul Mobility Show. Основные изменения включают появление новой полосы дневных ходовых огней и фар, расположенных ниже в черной части переднего бампера.

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Сзади электроседан получил новый бампер с большим количеством черных панелей и спойлером и новыми фонарями с подобной новым фарам графикой. В целом, новый дизайн IONIQ 6 выглядит довольно привлекательно.

Ранее Hyundai пообещал сохранить физические кнопки, поскольку покупатели отдают им предпочтение вместо больших сенсорных экранов. Обновление салона действительно принесло больше физических переключателей.

Нижняя центральная консоль была переработана, чтобы разместить гораздо больше старых кнопок слева от подстаканников и панели беспроводной зарядки. Также сохранили физические элементы управления климат-контролем.

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Напоследок, компания Hyundai анонсировала высокопроизводительный вариант модели под названием IONIQ 6 N, что дебютирует в июле. Она будет отличаться более агрессивными бамперами и двухцветным покрытием. Данных по мощность нет, но Ioniq 6 N должен получить такую же 641-сильную трансмиссию от IONIQ 5 N.