Hyundai IONIQ 6 отримав новий дизайн з розділеними фарами

Оновлений Hyundai IONIQ 6 отримав переглянуту зовнішність, проте зберіг свої обтічні форми. Автівку презентували на Seoul Mobility Show. Основні зміни включають появу нової смуги денних ходових вогнів та фар, що розташовані нижче в чорній частині переднього бампера.

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Позаду електроседан отримав новий бампер з більшою кількістю чорних панелей й спойлером та новими ліхтарями з подібною до нових фар графікою. Загалом, новий дизайн IONIQ 6 виглядає досить привабливо.

Раніше Hyundai пообіцяв зберегти фізичні кнопки, оскільки покупці віддають їм перевагу замість великих сенсорних екранів. Оновлення салону справді принесло більше фізичних перемикачів.

Нижня центральна консоль була перероблена, щоб розмістити набагато більше старих кнопок ліворуч від підстаканників і панелі бездротової зарядки. Також зберегли фізичні елементи керування клімат-контроль.

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Наостанок, компанія Hyundai анонсувала високопродуктивний варіант моделі під назвою IONIQ 6 N, що дебютує в липні. Вона відрізнятиметься більш агресивними бамперами та двоколірним покриттям. Даних по потужність немає, але Ioniq 6 N повинен отримати таку ж 641-сильну трансмісію від IONIQ 5 N.