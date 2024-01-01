Hyundai використовуватиме один масивний екран мультимедіа, схожий на Tesla

Як повідомляє Motor1, новий дисплей є частиною ширшого програмного забезпечення під назвою Pleos, яке включає інформаційно-розважальну систему, операційну систему автомобіля та платформу для розробки додатків.

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Їх буде запущено в другому кварталі 2026 року. Нове програмне забезпечення використовує в основі Android Automotive OS, тому матиме функції розділеного перегляду, багатовіконного режиму та інтерфейс користувача, схожий на смартфон.

Він також матиме AI-помічник під назвою Gleo AI. Водночас нова екосистема Pleos Connect надасть власникам Hyundai можливість для персоналізації користувацького досвіду. Зокрема, за словами компанії, профіль користувача буде доступний у будь-якому автомобілі на базі Ploes Connect.

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Корейський автовиробник очікує, що нова система буде інтегрована в понад 20 мільйонів авто до кінця цього десятиліття. Загалом, фото нової системи, якими поділився Hyundai, демонструють центральний екран, дуже схожий на Tesla.

Він має горизонтальну орієнтацію й розміщений по центру приладової панелі. Крім того, він не має фізичних кнопок. Подібне рішення подобається далеко не всім водіям, тож, можливо, автовиробник збереже фізичні перемикачі, наприклад, на кермі.