Hyundai будет использовать один массивный экран мультимедиа похожий на Tesla

Как сообщает Motor1, новый дисплей является частью более широкого программного обеспечения под названием Pleos, которое включает информационно-развлекательную систему, операционную систему автомобиля и платформу для разработки приложений.

Читайте также: Hyundai выводит на европейский рынок новый электромобиль за $25 000

Они будут запущены во втором квартале 2026 года. Новое программное обеспечение использует в основе Android Automotive OS, поэтому будет иметь функции разделенного просмотра, многооконного режима и интерфейс пользователя, похожий на смартфон.

Он также будет иметь AI-помощник под названием Gleo AI. В то же время новая экосистема Pleos Connect предоставит владельцам Hyundai возможность для персонализации пользовательского опыта. В частности, по словам компании, профиль пользователя будет доступен в любом автомобиле на базе Ploes Connect.

Также интересно: Hyundai интригует появлением серийного суперкара

Корейский автопроизводитель ожидает, что новая система будет интегрирована в более 20 миллионов авто до конца этого десятилетия. В общем, фото новой системы, которыми поделился Hyundai, демонстрируют центральный экран, очень похожий на Tesla.

Он имеет горизонтальную ориентацию и размещен по центру приборной панели. Кроме того, он не имеет физических кнопок. Подобное решение нравится далеко не всем водителям, поэтому, возможно, автопроизводитель сохранит физические переключатели, например, на руле.