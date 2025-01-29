Hyundai выводит на европейский рынок новый электромобиль за $25 000

Hyundai ожидает значительных продаж нового недорогого электрического SUV в Европе. Начиная с примерно 25 000 долларов, Inster EV станет главным драйвером роста Hyundai, поскольку компания планирует удвоить продажи электрокаров в Европе в этом году. Hyundai также выпустит свой первый трехрядный электрический внедорожник IONIQ 9, пишет Electrec.

Продав более 68 000 электромобилей в Европе в прошлом году, финансовый директор Hyundai Сун Джо Ли сказал, что автопроизводитель “стремится удвоить это” в 2025 году.

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ЕС будет штрафовать автопроизводителей, если они не достигнут своих целей по сокращению выбросов CO 2 до 2025 года. Крупнейшему европейскому автопроизводителю Volkswagen также грозят значительные штрафы в размере около 1,5 миллиарда долларов (1,5 миллиарда евро).

По данным глобального агентства по сбору данных Dataforce (через Automotive News), в прошлом году продажи электромобилей Hyundai упали на 15% до 68 279 единиц. Наибольшей причиной этого падения стало снижение на 41% продаж электромобилей в Германии, где многие бренды наблюдали падение продаж электромобилей после того, как правительство отменило федеральные стимулы.

Hyundai ожидает, что новый Inster EV, цена которого начинается в Германии примерно от 25 000 долларов (23 900 евро), принесет основную часть роста в этом году. В лизинг Hyundai предлагает недорогой электрический внедорожник всего за 207 долларов (199 евро) в месяц без первоначального взноса.

Аккумулятор базовой модели емкостью 42 кВт/ч может обеспечить запас хода по WLTP до 327 км. Дальнобойная версия, которая питается от батареи емкостью 49 кВт/ч, может достигать 370 км.

Позже в этом году Hyundai выпустит больший IONIQ 9 в Европе. IONIQ 9, представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре прошлого года – немного больше и высококлассная версия EV9 от Kia.

Хотя цены и характеристики будут объявлены ближе к запуску, Hyundai заявил, что IONIQ 9 будет иметь запас хода WLTP 620 км.

Hyundai-IONIQ-9. Фото: Hyundai



Inster EV и IONIQ 9 присоединятся к IONIQ 5, IONIQ 6 и Kona Electric, поскольку Hyundai расширит свою европейскую линейку. В прошлом году самым продаваемым электромобилем Hyundai в Европе был Kona Electric (36 526 единиц), на который приходится более половины продаж электромобилей. IONIQ 5 занял второе место (22 830), за ним IONIQ 6 (8 731).

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Ожидается, что позже в этом году Hyundai представит меньший IONIQ 3, который будет тесно связан с компактным внедорожником Kia EV3.

Hyundai Kona Electric N Line. Фото: Hyundai

После запуска EV3 на внутреннем рынке прошлым летом компактный электрический внедорожник Kia был самым продаваемым электромобилем в Южной Корее до второй половины 2024 года. В Европе EV3 стартует примерно с 38 000 долларов (36 000 евро).