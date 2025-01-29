Hyundai виводить на європейський ринок новий електромобіль за $25 000

Hyundai очікує значних продажів нового недорогого електричного SUV в Європі. Починаючи з приблизно 25 000 доларів, Inster EV стане головним драйвером зростання Hyundai, оскільки компанія планує подвоїти продажі електрокарів у Європі цього року. Hyundai також випустить свій перший трирядний електричний позашляховик IONIQ 9, пише Electrec.

Продавши понад 68 000 електромобілів у Європі минулого року, фінансовий директор Hyundai Сун Джо Лі сказав, що автовиробник “прагне подвоїти це” у 2025 році.

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ЄС штрафуватиме автовиробників, якщо вони не досягнуть своїх цілей щодо скорочення викидів CO 2 до 2025 року. Найбільшому європейському автовиробнику Volkswagen також загрожують значні штрафи в розмірі близько 1,5 мільярда доларів (1,5 мільярда євро).

За даними глобального агентства зі збору даних Dataforce (через Automotive News ), минулого року продажі електромобілів Hyundai впали на 15% до 68 279 одиниць. Найбільшою причиною цього падіння стало зниження на 41% продажів електромобілів у Німеччині, де багато брендів спостерігали падіння продажів електромобілів після того, як уряд скасував федеральні стимули.

Hyundai очікує, що новий Inster EV, ціна якого починається в Німеччині приблизно від 25 000 доларів (23 900 євро), принесе основну частину зростання цього року. В лізинг Hyundai пропонує недорогий електричний позашляховик лише за 207 доларів (199 євро) на місяць без початкового внеску.

Акумулятор базової моделі ємністю 42 кВт/год може забезпечити запас ходу за WLTP до 327 км. Дальнобійна версія, яка живиться від батареї ємністю 49 кВт/год, може досягати 370 км.

Пізніше цього року Hyundai випустить більший IONIQ 9 у Європі. IONIQ 9, представлений на автосалоні в Лос-Анджелесі в листопаді минулого року – трохи більша та висококласна версія EV9 від Kia.

Хоча ціни та характеристики будуть оголошені ближче до запуску, Hyundai заявив, що IONIQ 9 матиме запас ходу WLTP 620 км.

Hyundai-IONIQ-9. Фото: Hyundai



Inster EV і IONIQ 9 приєднаються до IONIQ 5, IONIQ 6 і Kona Electric, оскільки Hyundai розширить свою європейську лінійку. Минулого року найбільш продаваним електромобілем Hyundai в Європі був Kona Electric (36 526 одиниць), на який припадає більше половини продажів електромобілів. IONIQ 5 посів друге місце (22 830), за ним IONIQ 6 (8 731).

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Очікується, що пізніше цього року Hyundai представить менший IONIQ 3, який буде тісно пов’язаний з компактним позашляховиком Kia EV3.

Hyundai Kona Electric N Line. Фото: Hyundai

Після запуску EV3 на внутрішньому ринку минулого літа компактний електричний позашляховик Kia був найбільш продаваним електромобілем у Південній Кореї до другої половини 2024 року. У Європі EV3 стартує приблизно з 38 000 доларів (36 000 євро).