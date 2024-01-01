Hyundai интригует появлением серийного суперкара

Как сообщает Motor1, оба купе появились в трейлере нового эпизода The Great Heritage-CAR – документального фильма, рассказывающего о росте компании Hyundai. На кадрах продемонстрирован красный экземпляр высокоэффективной водородно-электрической модели рядом с оригинальным концептом 2022 года.

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Несмотря на то, что транспортное средство размыто, оно, похоже, сохранило четкий силуэт концепта, включая ярко выраженный сплиттер. Компания Hyundai подтвердила прошлым летом, что N Vision 74 будет серийной моделью.

Уникальностью машины является ее силовая установка. Купе имеет батарею емкостью 62,4 кВт-ч и два отдельных баки для водорода, вмещающие до 4,2 килограмма. Технически это делает его гибридом, даже если он не имеет двигателя внутреннего сгорания.

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800-вольтовая архитектура позволяет зарядить аккумулятор с 10 до 80 процентов всего за 18 минут. Пока неясно, когда серийная версия N Vision 74 дебютирует на мировых рынках, однако, появление первых тизеров свидетельствует о том, что ожидать машину стоит уже в ближайшие годы.