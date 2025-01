Электрический минивэн Hyundai засветился без коммерческого камуфляжа

В марте прошлого года компания Hyundai уже показывала новую платформу электрического бизнес-фургона ST1, основанную на силовой установке Staria. ST1 – это первый коммерческий электромобиль Hyundai с конфигурациями, включая фургон-рефрижератор и шасси с кабиной.

Вот и минивэн появится в 2025 году. Фото и информацию об этом распространил bauaelectric.com. Ожидается, что через две недели, ориентировочно 25 января, Hyundai переоборудует одну из своих производственных линий на своем заводе в Ульсане для производства Staria Electric.

Накануне его официального дебюта первый электрический минивэн Hyundai Staria EV был замечен интернет-сообществом "Family Staria" на корейской стоянке без антишпионского камуфляжа.

Некоторое сходство со Staria Lounge есть, но только по отдельным элементам кузова. Фото: сайт bauaelectric.com

Можно понять, что модель EV имеет дизайн, подобный Hyundai Staria Lounge, превращающийся из семи- или девятиместного лимузина в полноценный кемпер.

За пределами радиаторной решетки, которая теперь закрыта и содержит зарядный порт, электрический минивэн является почти копией премиального Staria Lounge.

А это классическая версия Hyundai Staria Lounge. Фото: сайт bauaelectric.com

Учитывая, что это все еще тестовый автомобиль, дизайн может измениться после завершения разработки. На лобовом стекле есть надпись "Vehicle for UT Evaluation of the Road Vulnerable" (Транспортное средство для UT оценки уязвимости дороги), что свидетельствует о том, что перед выпуском для широкой общественности он прошел или проходит еще несколько испытаний.

Ожидается, что Staria Electric будет иметь новейшие батареи Hyundai на 84 кВт-ч. Местные отчеты свидетельствуют о том, что он сможет работать на 10% больше, чем ST1.