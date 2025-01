Електричний мінівен Hyundai засвітився без комерційного камуфляжа

Торік у березні компанія Hyundai вже показувала нову платформу електричного бізнес-фургона ST1, засновану на силовій установці Staria. ST1 – це перший комерційний електромобіль Hyundai із конфігураціями, включаючи фургон-рефрижератор і шасі з кабіною.

Ось і мінівен з’явитеся у 2025 році. Фото та інформацію про це поширив bauaelectric.com. Очікується, що за два тижні, орієнтовано 25 січня, Hyundai переобладнає одну зі своїх виробничих ліній на своєму заводі в Ульсані для виробництва Staria Electric.

Читайте також "Заряджений" Hyundai IONIQ 5 N примчав в Україну: розгін та ціна шокуючі

Напередодні його офіційного дебюту перший електричний мінівен Hyundai Staria EV був помічений інтернет-спільнотою "Family Staria" на корейській стоянці без антишпигунського камуфляжу.

Деяка схожість зі Staria Lounge є, але лише за окремими елементами кузова. Фото: сайт bauaelectric.com

Можна зрозуміти, що модель EV має дизайн, подібний до Hyundai Staria Lounge, що перетворюється з семи- або дев’ятимісного лімузина на повноцінний кемпер.

Читайте також Компактний кросовер Hyundai Creta отримав електричну версію

За межами радіаторної решітки, яка тепер закрита та містить зарядний порт, електричний мінівен є майже копією преміального Staria Lounge.

А це класична версія Hyundai Staria Lounge. Фото: сайт bauaelectric.com

Враховуючи, що це все ще тестовий автомобіль, дизайн може змінитися після завершення розробки. На лобовому склі є напис "Vehicle for UT Evaluation of the Road Vulnerable" (Транспортний засіб для UT оцінки вразливості дороги), що свідчить про те, що перед випуском для широкого загалу він пройшов чи проходить ще кілька випробувань.

Очікується, що Staria Electric матиме новітні батареї Hyundai на 84 кВт-год. Місцеві звіти свідчать про те, що він зможе працювати на 10% більше, ніж ST1.