Компактний кросовер Hyundai Creta отримав електричну версію

Електрична версія відрізняється оновленою передньою частиною з інакшою решіткою радіатора з піксельним візерунком. До слова, задній бампер також має подібний стиль над алюмінієвою захисною пластиною разом із більш стриманим пластиковим покриттям.

Також на тему: Перший електромобіль Suzuki є близьким братом Toyota bZ

Інші деталі дизайну ідентичні Creta з бензиновим двигуном, хоча електричний варіант відрізняється новими 17-дюймовими колісними дисками з аеродинамічним дизайном. Як повідомляє Carscoops, Hyundai не розкриває характеристики повністю електричної силової установки, однак, компанія зазначила, що час розгону 0-100 км/год становить 7,9 секунди.

Це робить електромобіль швидшим за Creta N Line з бензиновим двигуном. Ймовірно, Creta Electric оснащується одним електродвигуном, що приводить в рух передню вісь.Також відомо, що кросовер пропонуватиметься з двома варіантами батареї ємністю 42 або 51,4 кВт-год.

Також цікаво: "Заряджений" Hyundai IONIQ 5 N примчав в Україну: розгін та ціна вражаючі

Максимальний запас ходу за циклом ARAI становить 390 км й 473 км відповідно. Як повідомляє Autocar India, батарея може заряджатися з 10 до 80% за 58 хвилин за допомогою зарядного пристрою постійного струму.

Водночас щоб зарядити батарею від 10 до 100 відсотків від стандартної настінної станції змінного струму, потужністю 11 кВт, потрібно 4 години. Що стосується порту зарядки, то він розташований за емблемою Hyundai на передньому бампері.

В салоні Creta Electric отримав нове кермо з перемикачем передач, подібне до Ioniq 5. Водіям доступні три режими водіння – Eco, Normal і Sport. Електричний кросовер оснащено двома 10,25-дюймовими дисплеями, що виконують роль цифрової панелі приладів та екрану мультимедіа.

Читайте також: Представлено новий Hyundai Palisade: фото

Крім того, під заднім рядом сидінь є розетка, яка може живити будь-які електроприлади завдяки функції V2L. Creta Electric дебютує на Bharat Mobility Show в Індії 17 січня. На цю мить невідомо, чи планує Hyundai пропонувати електричний варіант кросовера на інших ринках.