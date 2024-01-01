Компактный кроссовер Hyundai Creta получил электрическую версию

Электрическая версия отличается обновленной передней частью с иной решеткой радиатора с пиксельным узором. К слову, задний бампер также имеет подобный стиль над алюминиевой защитной пластиной вместе с более сдержанным пластиковым покрытием.

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Другие детали дизайна идентичны Creta с бензиновым двигателем, хотя электрический вариант отличается новыми 17-дюймовыми колесными дисками с аэродинамическим дизайном. Как сообщает Carscoops, Hyundai не раскрывает характеристики полностью электрической силовой установки, однако, компания отметила, что время разгона 0-100 км/ч составляет 7,9 секунды.

Это делает электромобиль быстрее Creta N Line с бензиновым двигателем. Вероятно, Creta Electric оснащается одним электродвигателем, приводящим в движение переднюю ось. Также известно, что кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами батареи емкостью 42 или 51,4 кВт-ч.

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Максимальный запас хода по циклу ARAI составляет 390 км и 473 км соответственно. Как сообщает Autocar India, батарея может заряжаться с 10 до 80% за 58 минут с помощью зарядного устройства постоянного тока.

В то же время, чтобы зарядить батарею от 10 до 100 процентов от стандартной настенной станции переменного тока, мощностью 11 кВт, нужно 4 часа. Что касается порта зарядки, то он расположен за эмблемой Hyundai на переднем бампере.

В салоне Creta Electric получил новый руль с переключателем передач, подобный Ioniq 5. Водителям доступны три режима вождения – Eco, Normal и Sport. Электрический кроссовер оснащен двумя 10,25-дюймовыми дисплеями, выполняющими роль цифровой панели приборов и экрана мультимедиа.

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Кроме того, под задним рядом сидений есть розетка, которая может питать любые электроприборы благодаря функции V2L. Creta Electric дебютирует на Bharat Mobility Show в Индии 17 января. На данный момент неизвестно, планирует ли Hyundai предлагать электрический вариант кроссовера на других рынках.